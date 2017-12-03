Komplo teorisyeni: NASA’ya inanmayın

İnternet üzerinde yayın yapan bir komplo teorisyeni NASA'nın insanlığı kandırdığını iddia etti. İddiaya göre Ay, daha önce açıklandığı gibi 384.000 kilometre uzaklıkta değil sadece 7 kilometre uzaktaymış.

İnternet üzerinde yayın yapan bir komplo teorisyeni NASA’nın insanlığı kandırdığını iddia etti. YouTube’da yayın yapan RichieFromBoston isimli kullanıcının iddiasına göre NASA, yıllar boyunca insanlığı kandırdı.

Kullanıcının sosyal medyaya aktardığı videoda Ay’ın daha önce açıklandığı gibi 384.000 kilometre uzaklıkta değil Dünya’dan sadece 7 kilometre uzakta olduğu iddia edildi. Kompolo teorisyeninin iddiasına göre Ay, sıradan bir kamerayla bile detaylıca incelenebilecek yakınlıkta. Video için Nikon P900 kamera kullanan YouTube kullanıcısı, “Gündüz gözüyle kamerayı yakınlaştırdığım zaman Ay’ı hiç sorun yaşamadan görebiliyorum. Ay’ın bütün detayları burada rahatlıkla görülüyor. NASA bizi kandırıyor, yıllardır bize yalan söyledi” diyerek NASA’nın güvenilmemesi bir kurum olduğunu iddia etti.

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NASA, bu iddialara jet hızıyla yanıt verdi. NASA tarafından yapılan açıklamada, “Güçlü ve etkili lazer sistemiyle Dünya’nın Ay’a mesafesini ölçüyoruz. Dünya’nın mesafesi hassas bir şekilde düzenli bir şekilde ölçülüyor” ifadesi kullandı.

