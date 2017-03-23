Korkunç ‘Musul’ iddiası! 200 kişi öldü

Irak Ordu birliklerinin Musul'un IŞİD terör örgütünden kurtarılması için düzenlediği operasyon sırasında, koalisyon güçlerinin hava bombardımanı sonucu 200'den fazla sivilin hayatını kaybettiği iddia edildi.

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nin başkenti Erbil’den yayın yapan ve Bölgesel Yönetim Başkanı Mesut Barzani’ye yakınlığı ile bilinen Rudaw televizyonunun haberine göre, koalisyon güçlerine ait savaş uçaklarının Musul’un batı yakasında bulunan El Cedide Mahallesi’ne düzenlediği hava operasyonunda atılan bombalar, sivil yerleşim yerlerine düştü.

Dün meydana gelen hava bombardımanı sonucu 200’den fazla kişinin hayatını kaybettiği iddia edilirken, ölenlerin bir bölümünün bir evin bodrum katına saklanan siviller olduğu ifade edildi. Savaş uçaklarının aynı mahellede bulunan iki evi daha hedef aldığına dikkat çekilirken, hayatını kaybedenlerin çoğunun çatışmalardan dolayı evlerin bodrum katına saklanan kadın ve çocuklar olduğu belirtildi. Yerel kaynaklar, bölgeye gelen sivil savunma ekiplerinin yıkılan evlerin enkazı altından cesetleri çıkarmaya çalıştığını belirtirken, sivillerin ölmesi nedeniyle operasyona ara verildiği öğrenildi. DHA

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