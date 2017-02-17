Merkel 5 saat ifade verdi, bizde bürokratlar bile ifadeye gitmedi

ABD'nin gizlice Alman siyasetçileri dinlemesine ilişkin telekulak skandalı, Türkiye ve Almanya arasındaki demokrasi farkını da ortaya koydu.

ABD'nin gizlice Alman siyasetçileri dinlemesine ilişkin telekulak skandalı, Türkiye ve Almanya arasındaki demokrasi farkını da ortaya koydu.

Dünyanın en güçlü siyasetçilerinden sayılan, Almanya Başbakanı Angela Merkel, telekulak skandalı nedeniyle Alman parlamentosunda kurulan komisyonda tam beş saat ifade verdi.

Türkiye’de ise, 15 Temmuz’da FETÖ darbe yaptı; Bunu araştırmak için kurulan TBMM Komisyonu’na değil Başbakan, atanmış bürokratlar, Genelkurmay Başkanı ve MİT Müsteşarı bile gelip bilgi vermedi.

Telekulak skandalı, ABD Ulusal Güvenlik Kurumu (NSA) eski çalışanı Edward Snowden'ın 2013 yılında sızdırdığı belgeler üzerine patlamıştı. Belgeler, ABD'nin Almanya Başbakanı Angela Merkel dahil Alman hükümet yetkililerinin cep telefonlarını dinlediğini ortaya çıkarmıştı.

Alman parlamentosu’nda da bu konuyu araştırmak üzere bir Araştırma Komisyonu kurulmuştu.

Komisyon, üç yıllık çalışmasının sonunda, Almanya Başbakanı Merkel’i “Casusluk faaliyetleri konusunda kamuoyunu yanlış bilgilendirmek” iddiasıyla ifadeye çağırdı. Merkel de tam beş saat boyunca komisyonun tüm sorularına yanıt verdi.

NE FİDAN, NE AKAR KOMİSYON’A YAZILI OLARAK BİLE İFADE VERMEDİ

Türkiye’de de, yüzlerce vatandaşın ölümüne yol açan 15 Temmuz darbe girişiminin ardından TBMM’de bir komisyon kurulmuştu.

Ancak Komisyonda değil darbenin hedefindeki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ya da Başbakan Binali Yıldırım, darbeyi önceden haber alıp engellemeyi başaramayan atanmış bürokratların bile ifadesi alınamadı.

15 Temmuz darbesi sırasında rehin alınan, en yakınındaki çalışma arkadaşları yaveri, özel kalemi darbeci çıkan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ile, darbe sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bile “darbeyi eniştemden öğrendim” diyerek dolaylı olarak eleştirdiği MİT Müsteşarı Hakan Fidan, komisyondaki muhalefet milletvekillerinin yoğun çabasına rağmen, AKP’lilerin itirazları nedeniyle komisyona gelip bilgi vermedi.

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun, eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün yazılı ifadelerini alan komisyon, ne Başbakan Yıldırım’ın, ne Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, ne Hulusi Akar, ne de Hakan Fidan’ın yazılı ifadelerini de istemeden çalışmalarını tamamladı.

REFERANDUMDAN SONRA AÇIKLANACAK

TBMM’deki 15 Temmuz darbe araştırma komisyonu raporunu yazdıktan sonra dağıtılacak. Ancak raporun açıklanmasının da, yine komisyonda çoğunluk olan AKP’lilerin çabasıyla, 16 Nisan’daki Anayasa paketi referandumunun sonuna bırakılması bekleniyor.