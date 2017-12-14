Mevlüt Çavuşoğlu’ndan son dakika açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, ABD'nin Kudüs kararından dönmesi için mücadeleye devam edeceğiz ifadelerini kullandı. S-400 anlaşmasına da değinen Çavuşoğlu, "herhangi bir sorun yok" diye konuştu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu gazetecilerin sorularını yanıtladı. Çavuşoğlu, Rusya ile varılan S-400 anlaşmasıyla ilgili olarak “imzalar bu hafta atılabilir” ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, “S400’ler için Türkiye ihtiyaç duyarsa Rus askerini çağırır. Bu teknik bir konudur, buna Rus askeri Türkiye’ye konuşlanıyor diyemeyiz” diye konuştu.