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Pentagon: Türkiye’yi temin etmek için Menbiç’teyiz

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), ABD askerlerinin Menbiç'in içinde ve çevresinde konuşlandığını açıkladı.
22:306 Mart 2017
Dünya
Pentagon: Türkiye’yi temin etmek için Menbiç’teyiz
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), ABD askerlerinin Menbiç'in içinde ve çevresinde konuşlandığını açıkladı.

Pentagon Sözcüsü Davis, Menbiç’in batısında Amerikan askerlerinin konuşlandığını açıkladı. Sözcü Jeff Davis, ABD askerlerinin Suriye’de yeni bir rol üstlendiklerini, küçük bir grup Amerikan askerinin Menbiç batısında ve içinde konuşlandığını bildirdi. Bölgede şiddet ve çatışmayı önleme amaçlı bulunduklarını açıklayan Davis, Menbiç Askeri Konseyi adlı Arap ağırlıklı bir kuvvetin şehre egemen olduğunu, IŞİD teröristlerinin bulunmadığına Türkiye’yi temin etmek amaçlı bulunduklarını açıkladı.

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Pentagon'dan yapılan yazılı açıklamada Amerikan askerlerinin Menbiç'in içinde ve çevresinde konuşlandırıldığı belirtildi. Bunun IŞİD'in bölgeden bütünüyle temizlendiğinin açık bir göstergesi olduğunu belirten Pentagon, bölgedeki tüm güçlerin IŞİD ile mücadeleye odaklanmaları gerektiği mesajı verdi.

Bölgede kaç Amerikan askeri bulunduğuna ilişkin bilgi verilmedi.

DHA

Son güncelleme: 23:4606.03.2017
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