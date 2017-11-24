Selman’dan Hamaney’e: Orta Doğu’nun Hitleri

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman, ABD'nin prestijli gazetelerinden New York Times'a verdiği röportajda İran'ın dini lideri Ali Hamaney'i "Orta Doğu'nun yeni Hitleri" olarak tanımladı.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman, New York Times’a özel bir röportaj verdi. Selman, İran’la ilgili sert açıklamalarda bulundu. Veliaht Prens, İran’ın dini lideri Ali Hamaney’i “Orta Doğu’nun yeni Hitleri” olarak nitelerken, İran’ın “genişleme emellerinin” önüne geçilmesi gerektiğini savundu.

Selman, “Avrupa’dan bunun doğru bir yol olmadığını öğrendik. Avrupa’da yaşananların Orta Doğu’da da tekrar etmemesi için İran’da yeni bir Hitler olmasını istemiyoruz” ifadelerini kullandı.