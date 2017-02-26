Son dakika… ABD’de şoke eden olay! Araç yayaların arasına daldı

ABD'nin New Orleans kentinde Mardi Grass kutlamaları sırasında bir araç kalabalığın arasına daldı. Olayda 28 kişi yaralandı. Yaralılardan bir kısmının durumunun ağır olduğu belirtildi.

ABD'nin New Orleans kentinde Mardi Grass kutlamaları sırasında bir araç kalabalığın arasına daldı. Olayda 28 kişi yaralandı. Yaralılardan bir kısmının durumunun ağır olduğu belirtildi.

Aracın, dün akşam saatlerinde Krewe of Endymion geçidini izleyen kalabalığın arasına girdiği belirtildi.

Polis, alkollü araç kullandığı şüphesiyle bir kişinin gözetim altına alındığını ve olayda terör şüphesinin bulunmadığını açıkladı.

Bir görgü tanığının yerel medyaya yaptığı açıklamaya göre; pikap şoförü yaptıklarının bilincinde değilmiş gibi görünüyordu.

Polis müdürü Michael Harrison, hastaneye kaldırılan 21 kişiden 5’inin durumunun ciddi olduğunu söylerken, bunun dışında hafif yaralanan 7 kişi daha bulunduğunu ifade etti. Harrison, yaralananlar arasında bir polis memurunun da bulunduğunu belirtti.

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Öte yandan, dün benzer bir olay Almanya’nın Heidelberg kentinde yaşandı. Bir aracın yayaların arasına dalması sonucu üç kişi ağır yaralandı.

Olayın ardından kiralık arabadan inerek yaya olarak kaçmaya çalışan ve bıçağı olduğu belirtilen saldırgan polis tarafından vurularak yaralı olarak yakalandı. Hastaneye kaldırılan saldırganın amacı bilinmiyor.