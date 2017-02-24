Son dakika… Alman İçişleri rakamı açıkladı! 15 Temmuz’dan bu yana…

Fransız AFP haber ajansı, 15 Temmuz darbe teşebbüsünden bu yana diplomatik statüsü olan 136 Türk vatandaşının Almanya'ya sığınma talebinde bulunduğunu yazdı.

Fransız AFP haber ajansı, 15 Temmuz darbe teşebbüsünden bu yana diplomatik statüsü olan 136 Türk vatandaşının Almanya'ya sığınma talebinde bulunduğunu yazdı.

Bir parlamenterin soru önergesine yazılı olarak cevap veren İçişleri Bakanlığı, “diplomatik pasaport sahipleri tarafından yapılan 136 başvurunun bilgileri dahilinde olduğunu” açıkladı. Başvurular arasında diplomatik pasaport sahiplerinin ailelerinin de bulunduğu belirtildi.

Öte yandan, Muğla Marmaris’te 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kaldığı otele baskın yapan askeri timde yer aldığı öne sürülen askerlerden F. A. ile H. Ç’nin Yunanistan’a kaçarak siyasi sığınma talebinde bulunduğu iddia edildi.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından 8 Türk askeri Yunanistan’a kaçarak iltica talebinde bulunmuştu.

Türkiye askerlerin iadesini talep etmiş, ancak Yunanistan Yüksek Mahkemesi ocak ayında aldığı kararla, askerlerin Türkiye’ye iade edilmemesine hükmetmişti.