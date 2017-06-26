Son dakika… Çin’de yaşanan faciada bilanço ağırlaşıyor

Çin'in güneybatısında bulunan Siçuan eyaletinde yaşanan toprak kaymasının ardından arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor. Mao bölgesinde yaklaşık 40 ev yerle bir olurken, şimdiye kadar 10 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Yetkililer, en az 90 kişiye ulaşılamadığını belirtti. Bilançonun ağırlaşması bekleniyor.

BBC’nin haberinde, arama-kurtarma çalışmalarına binlerce kişinin katıldığı bilgisi yer aldı.

Yetkililer, aşırı yağışların toprak kaymasını tetiklediğini düşünüyor. Cumartesi sabahı yerel saatle 06:00 (TSİ 00:00) Xinmo köyü dağın tepesinden kopan kaya parçalarının altında kaldı.

Reuters’ın haberine göre; yöre sakini Wu Youheng, bölgenin toprak kaymalarına meyilli olduğunu fakat bu ölçekte bir felaketin emsalsiz olduğunu ifade etti.

Arama-kurtarma ekipleri ve 3 bini aşkın gönüllünün dün gün boyu toprak ve kayaları kazdığı belirtildi. Kurtarma köpekleri de enkazları didik didik arıyor.

Çin devlet medyası, 15 cesedin çıkarıldığını duyurmuştu, ancak olay yerinde bulunan yetkililer teyit edilen 10 ölüm olduğunu aktardı.