Düzenli seks kalp hastalığı riskini azaltıyor

Türkiye'de her yıl 300 bin kişiyi etkileyen, 100 bin kişinin ise hayatına mâl olan koroner kalp hastalıklarıyla ilgili kritik bir araştırma yayınlandı. Tayvan'daki National Defence Medical Centre'dan araştırmacılar, "cinselliğin kalp hastalıklarını önleyebildiğini" ortaya koydu.

Merkez, 20 ila 59 yaş arasında 2 bin kadın ve erkek üzerinde gözlem yaptı. Bilim adamları kalp rahatsızlıklarını tetikleyen homosistein adlı kimyasalın seviyesini ölçmek için kan örneklerini analiz etti ve sonuçları gönüllülerin cinsel aktiviteleriyle eşleştirdi.

Buna göre; düzenli olarak seks yapmak, erkeklerde kalp hastalığı riskini azaltıyor. Araştırma haftada birkaç kez seks yapmanın erkeklerde homosistein seviyesini düşürdüğünü ortaya koydu. Ancak kadınlar düzenli seksten çok daha az fayda görüyor.

İngiliz The Mirror gazetesinin haberine göre; kanda bulunan homosistein potansiyel olarak kalp sorunlarını tetikleyebiliyor. Kanda homosistein seviyesi yükseldiğinde damar yapısını hasara uğruyor ve damarı tıkayıcı mekanizmaları faaliyete geçiriyor.

ARAŞTIRMA İLGİNÇ SONUÇLAR ORTAYA KOYDU

Düzenli cinsel hayatı olan erkeklerin damarlarındaki kan sirkülasyonu daha iyi oluyor ve bu da homosistein adlı tehlikeli maddenin birikmesini önlüyor.

Ancak bilim adamları kadınların bu bağlamda cinsellikten daha az fayda sağladığını düşünüyor. Çünkü cinsel uyarılma, homosistein’in kontrol altında tutulması için kritik önemdeki sağlıklı kan akışına daha az bağımlı.

Hollanda merkezli Uluslararası Cinsel Tıp Derneği’nin ‘Journal of Sexual Medicine’ dergisinde yayınlanan araştırma, seks sıklığı ile homosistein seviyesi arasındaki bağlantıyı masaya yatıran ilk çalışma özelliği taşıyor.

Britanya Kalp Vakfı’ndan Dr. Mike Knapton, araştırmanın ‘ilginç sonuçlar’ ortaya koyduğunu fakat düzenli seksin homosistein seviyesini düşürdüğüne dair kanıt oluşturamayacağını savundu.