Son dakika… İsrail askerleri canlı yayında Filistinli göstericiyi vurdu

Kudüs'teki protestolarda canlı yayın sırasında Filistinli bir protestocu İsrail askerleri tarafından vuruldu. Vurulan protestocu ambulansa bindirildi ancak İsrail askerleri ambulansın hastayı götürmesine izin vermediler. Şiddetli çatışmalar devam ediyor.

Vurulan protestocu ambulansa bindirildi ancak İsrail askerleri ambulansın hastayı götürmesine izin vermediler. Vurulma anı DHA Muhabiri İrfan Sapmaz tarafından canlı yayında görüntülendi.

Şiddetli çatışmalar devam ediyor. (DHA)

CUMA NAMAZI SONRASI SERT MÜDAHALE

İsrail askerleri, Cuma Namazı sonrası gösterilerde bulunan Filistinlilere sert müdahalede bulundu.

Askerlerin bazı protestocuları gözaltına aldığı görüldü.