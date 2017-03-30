Irak'ın başkenti Bağdat'ta bir polis kontrol noktasında bombalı araçla intihar saldırısı düzenlendi. IŞİD'in gerçekleştirdiği tahmin edilen saldırıda en az 15 kişi hayatını kaybetti.

Son dakika… Komşu’da intihar saldırısı: Çok sayıda ölü var

Irak'ın başkenti Bağdat'ta bir polis kontrol noktasında bombalı araçla intihar saldırısı düzenlendi. IŞİD'in gerçekleştirdiği tahmin edilen saldırıda en az 15 kişi hayatını kaybetti.

Saldırının patlayıcıyla yüklü bir petrol tankeriyle yapıldığı öğrenildi. Tanker başkentin güneyindeki bir polis kontrol noktasında infilak ettirildi.

Henüz hiçbir örgüt tarafından üstlenilmeyen saldırıda, en az 40 kişinin yaralandığı bildiriliyor. Fakat dinci terör örgütü IŞİD, makul şüpheli.

IŞİD saldırılarını özellikle Irak ordusunun Musul’u IŞİD’den geri almak için Ekim ayında başlattığı operasyonun ardından artırdı.

Öte yandan Irak ordusu, Musul’un eski kent bölümüne girmekte olduklarını ve IŞİD lideri Ebubekir El-Bağdadi’nin “halifeliğini ilan ettiği” camiye yaklaştıklarını açıkladı.