Son dakika… Londra katliamıyla ilgili flaş ayrıntılar

İngiltere'nin başkenti Londra'da 5 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili yeni bilgiler su yüzüne çıkmaya devam ediyor.

İngiltere'nin başkenti Londra'da 5 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili yeni bilgiler su yüzüne çıkmaya devam ediyor.

İngiliz Daily Mail gazetesi, İngiltere’nin Kent şehrinde Adrian Elms adıyla dünyaya gelen saldırganın din değiştirip Khalid Masood adını aldığını yazdı.

Suudi Arabistan 4 yıl İngilizce öğretmeni olarak çalıştığı öğrenilen 52 yaşındaki saldırganı, vurulduktan sonra yerde yatarken yansıtan yeni fotoğraflar da ortaya çıktı.

Birmingham’da yaşadığı ifade edilen “yalnız kurt”un suç dosyası da epey kabarık çıktı. İngiliz polisi, ilk olarak Kazım 1983’te henüz 19 yaşındayken ceza gerektiren bir suça karışan Masood’un 2003 yılında bir adamı yüzünden bıçakladığını bildirdi.

The Sun gazetesinin haberine göre; CV’sinde ekonomi eğitimi aldığını yazan Londra katliamcısı, 2005 yılında Suudi Arabistan’ın Kızıl Deniz kıyısındaki Yanbu kentinde İngilizce öğretmenliği yapmaya başladı. Kendini “arkadaş canlısı, cana yakan ve iyi bir dinleyici” olarak tanımlayan Masood’un 2004 yılında ise Farzana Malik adlı bir kadınla evlendiği öğrenildi.

İslam dinine ne zaman geçtiğine ilişkin elde herhangi bir veri bulunmayan Masood, 2009 yılında Britanya’ya dönüp, Luton’daki bir kolejde “kıdemli İngilizce öğretmeni” olarak çalışmaya başladı.

KOMŞULARININ ANLATIMLARINA GÖRE MASOOD

Financial Times’a konuşan komşuları, Masood’un sakin bir aile yaşamı olduğunu ve onu sık sık çimleri biçerken gördüklerini belirtti.

Guardian’ında görüşleri yer alan Winson Green, Masood’u, “çok sakin” ve “çok içine kapalı bir ailenin parçası” diye tanımladı. Guardian’ın haberine göre Masood’un üç çocuğu olduğuna inanılıyor.

Independent’a konuşan komşularından Ciaran Molloy’un aktarımları ise şöyle: “Arabasını yıkar, çimleri biçerdi. Her karşılıklı etkileşimde oldukça dostane ve kibardı”.

Fabrika işçisi olarak çalışan Iwona Romek ise komşusunu Guardian’a şu sözlerle aktardı: “Çok sakindi. TV’de fotoğraflarını gördüm ve onun burada yaşayan adam olduğunu anladım. Kendisi sık sık geleneksel, beyaz, İslami elbiselerden giyiyordu.”

Birmigham’daki komşularından Anna Goras, The Sun’a yaptığı açıklamada, “bölünmüş bir kişiliği vardı” ifadesini kullandı. Goras, “Müslüman olmakla ilgili konuştuğunda çok sert bir adam gibi görünüyordu. Görüşlerini onunla tartışamazdınız” dedi.

BAŞBAKAN BİZZAT AÇIKLADI

İngiltere Başbakanı Theresa May, dün Parlamento’ya hitaben yaptığı konuşmada, saldırganın İngiltere doğumlu olduğunu açıkladı. May, saldırganın radikaliz şüphesiyle sorgulandığını da ifade etmişti.

İngiltere’nin başkenti Londra önceki gün öğle saatlerinde (TSİ 17:40) korkunç bir terör eylemine sahne olmuştu.

Westminster Köprüsü üzerinde aracıyla kaldırıma çıkarak yayaları ezen saldırgan, ardından köprünün sonunda yer alan İngiltere Parlamentosu’nun bulunduğu yerleşkede silahsız bir polisi bıçaklayarak öldürmüştü.

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Korkunç saldırıda Westminster Köprüsü’nde hayatını kaybedenler arasında bulunan Ayşe Frade’in Kıbrıs Türk’ü olduğu ortaya çıkmıştı. Dün medyaya yansıyan bilgilere göre; Frade’in annesi İspanyol, babası ise Kıbrıs Türk’üydü.

43 yaşındaki Frade, Londra’da İspanyolca öğretmeni olarak çalışıyordu. İki çocuk annesi olduğu öğrenilen Frade'in, Londra ile özdeşleşen iki katlı kırmızı otobüsün tekerleğinin arkasındaki fotoğrafı kan dondurmuştu.