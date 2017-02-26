Rusya Siyasi Araştırmalar Enstitüsü Müdürü Sergey Markov, Mehriban Aliyeva'nın Azerbaycan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı görevine getirilmesinin FETÖ ile ilgili olduğunu öne sürdü.

Son dakika… Rusya’dan flaş iddia: Aliyeva’nın görev FETÖ ile ilgili!

Rusya Siyasi Araştırmalar Enstitüsü Müdürü Sergey Markov, Mehriban Aliyeva'nın Azerbaycan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı görevine getirilmesinin FETÖ ile ilgili olduğunu öne sürdü.

Rus basınına konuşan Markov konuyla ilgili şunları ifade etti:

“Aliyeva Azerbaycan’ın siyasi ve toplumsal hayatında büyük rol oynadı. Yeni göreve getirilmesi Azerbaycan’da siyasi istikrarın güçlendirilmesine katkı sağlayacak. Türkiye’de darbe girişimi çabalarının sonuçları bağlamında Azerbaycan’da da Anayasa değişikliği yapıldı. Bu karar da (Aliyeva’nın yeni göreve getirilmesi) bu Anayasa değişikliğiyle ilgili.”

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Sputnik’in aktardığı habere göre; Türkiye’deki süreçle Azerbaycan arasında ilişki olduğunu savunan Markov, “Türkiye’de darbe girişimini Fethullan Gülen ağı ve onun ABD yanlısı güçleri yaptı. Bu ağ Azerbaycan’da da faal çalışıyordu. Onların gücünü hiç bir şekilde gözardı etmemek lazım. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı Yardımcısı makamının oluşturulması ve Cumhurbaşkanı’nın (İlham Aliyev) yakını olan bir kişinin bu göreve getirilmesi, bazılarının mevcut cumhurbaşkanına yönelik yasadışı eylem isteklerini önlemek amacını taşıyor” dedi.