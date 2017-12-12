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Son dakika…Rusya’dan S-400 açıklaması

Rusya ve Türkiye arasındaki S-400 anlaşmasıyla ilgili Rusya cephesinden önemli bir açıklama geldi. 

14:1212 Aralık 2017
Dünya
Son dakika…Rusya’dan S-400 açıklaması
Rusya ve Türkiye arasındaki S-400 anlaşmasıyla ilgili Rusya cephesinden önemli bir açıklama geldi. 

Interfax’ın Rusya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Vladimir Kozhin’in açıklamalarına dayandırdığı haberine göre, Rusya S-400’ler için kredi verecek. Maliyetin tamamının Rusya’nın vereceği krediyle ödenip ödenmeyeceği ile ilgili gelen soruya ise “yalnızca bir kısmı” cevabını veren Kozhin, “Faiz konusu teknik meseleler görüşülüyor. Şu anda her şey Maliye Bakanlığının elinde” ifadelerini kullandı.

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Son güncelleme: 14:2012.12.2017
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