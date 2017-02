Son dakika… Türkler oraya akın ediyor: Gecekondu fiyatına havuzlu villa!

Amerikan Voice of America yayın kuruluşunun Türkçe bölümü, Türkiye'de son dönemde yaşanan gelişmeler nedeniyle birçok Türk'ün ABD'ye yerleştiğini yazdı.

Can Kamiloğlu imzalı haberde, ABD'de yaşayan Türklerin sayısal olarak yarısının New York, New Jersey ve Connecticut eyaletlerinde yaşadığı hatırlatıldı. Bu eyaletlerinin ardından Türklerin en fazla rağbet gösterdiği yer Florida. Gerekçesi ise iklim koşullar, doğası ve ülkenin doğu eyaletlerine göre hayat şartlarının daha ucuz olması…

Türklerin bu eyalette en çok yaşamak istedikleri yerin ise doğası, gece hayatı ve plajlarıyla ünlü Miami şehri olduğu belirtildi. Eyaletin Tampa, Orlando gibi diğer büyük şehirleri ve sahil kasabalarında benzer bir tablo hakim. Kamiloğlu’na göre; en ıssız bir kasabada bile karşınıza bir Türk çıkıyor.

8.6 MİLYONA EV ALAN TÜRK KİM?

Türkler Florida eyaletinde Miami dışında birçok kent ve sahil kasabalarına yoğun ilgi gösteriyor. Floridalı emlakçılar, zengin ve ünlü Türklerin tercihlerinin Miami sahilleri; orta sınıf Türklerin ise müstakil ev fiyatlarının çok daha ucuz olduğu diğer kent ve kasabaları tercih ettiğini belirtiyor.

Miami'de çok sayıda Türk emlak şirketi faaliyet gösteriyor. Merkezi İstanbul'da olan Turyap'ın şubesini Florida'da açan Türk emlakçı Hilal Borque, Wall Street Journal gazetesine bölgede yaşayan Türklerin sayısında patlama yaşandığını belirtti.

Amerikalı emlakçılar da, Türkiye ve Türklerden gelen yoğun talep karşısında oldukça memnun. Bir başka emlakçı Reid Boren de Wall Street Journal’a, varlıklı Türklerin geçmişte Londra ya da Güney Fransa’da tatil veya yatırım amaçlı ikinci evlerini satın aldıklarını ancak tercihlerini değiştirip, artık ikinci evlerini ABD'de almaya başladıklarını söyledi. Son olarak iki katlı bir çatı katını 8.6 milyon dolara bir Türk'e sattığını açıkladı.

İki yıl önce Türkiye’den neredeyse hiç talep almadıklarını belirten emlak danışmanı Edgardo Defortuna da, Luxury Portfolio isimli emlak sitesine, Türklerden gelen başvuruların geçen yıla oranla yüzde 58 arttığını söyledi.

ŞAŞIRACAĞINIZ İSİMLER GÖRÜYORUM!

Florida Türk-Amerikan İş Kadınları Derneği Başkanı olan Sevi Sarı, Türklerin bölgeye ilgisini şu sözlerle anlatıyor: ”Amerika'nın en zenginlerinin tamamının nasıl Palm Beach'te evleri varsa bizim Türk zenginlerin de Miami'de evleri var. Yerleşik olarak orada yaşamasalar bile çoğunluğunun orada evleri var. Her geçen gün de artıyor. Son olarak Acun, Miami'de 6-7 milyon dolara bir ev aldı. Amerika zenginleri Palm Beach'de Türkiye zenginleri Miami'de.”

Son dönemde Florida’da yaşamak isteyen Türklerin sayısında patlama olduğunu belirten Sarı, şöyle devam ediyor:

“Türkler için nedense Florida çok ilginç bir yer, bu yıllardır böyle. Ama son altı ayda gerçekten bir patlama oldu. Türkiye'deki karışıklıklar, belirsizlikler insanları tedirgin ediyordu ama son altı ayda gerçekten bir patlama oldu. Önceki durumlar bir Miami zaafındandı, bu son dönemde nedense insanlar buralarda da kendilerini sağlama almaya çalışıyor. Bunlar sıradan insanlar değil. Şaşıracağınız isimler görüyorum burada.”

İSTANBUL’LA KIYASLANDIĞINDA…

Sarı'ya göre; Türkler fiyatların ucuzluğunu ve yaşam kalitesinin farkını yakalamışlar, önce kiracı olarak geldikleri Florida sahillerinde ev sahibi olmaya başlamışlar.

Sarı, “Miami'de kiracı olmak zor, ev sahibi olmak daha kolay. Türkler son dönemde bunun farkına vardı. Türkiye'de bir gecekondu fiyatına burada çok güzel bir ev sahibi olacaklarının farkına vardılar. Gelen insanlar buradaki fiyatlara inanamıyor. Türkiye'de ev fiyatları uçuk ama Miami çok ucuz. İsmi büyük hem de Türkiye'deki gecekondu fiyatına burada havuzlu bir ev alabiliyorlar.”

Florida Türk-Amerikan İş Kadınları Derneği Başkanı olan Sevi Sarı’nın “gecekondu fiyatına havuzlu villa” söylemi biraz abartılı olsa da, sıradan evlerin milyona ulaştığı İstanbul’la kıyaslandığında, bölgede uygun fiyatlara ev bulmak mümkün….