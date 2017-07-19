Son dakika… Suudi Arabistan’dan Türkiye’ye tehditkar açıklama

Haziran ayında Körfez'de suların ısınmasına sebep olan Katar krizinin etkisi hissedilmeye devam ediyor. Suudi Arabistan'ın BM Temsilcisi, Türkiye'ye sert suçlamalar yöneltti.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Bahreyn’nin Katar’la ilişkileri kesmesinin ardından bugün Suudi Arabistan’ın Birleşmiş Milletler Temsilcisi Abdullah el Muallimi, BM muhabirleriyle bir araya geldi. Dört ülkenin dışişleri bakanları tarafından alınan 6 karara Katar’ın da uyması gerektiğini söyleyen el Muallimi, terörle mücadele ve nefret söylemi gibi hamleleri içeren bu kararlara uymanın kolay olacağını ifade etti.

Dünya basınının AP’ye dayandırdığı haberde el Muallimi, Al Jazeera’nın kapatılmasının zorunluluk olmadığını belirtirken, “Eğer nefret söylemi ve kışkırtıcılığı Al Jazeera’yı kapatmadan yapabilirsek bu yolu tercih ederiz” dedi.

el Muallimi, “Eğer Türkiye’deki kardeşlerimiz Arap dünyasına gizli saklı girerek müdahale etmeyi düşünüyorsa bunun döneminin geçtiğini fark etmeliler. Eğer Türkiye yapıcı bir rol üstlenmek isterse bunu yapmasını isteriz fakat askeri üsler ya da askeri müdahale mantıklı olmayacaktır ve Türkiye’nin Arap dünyasındaki repütasyonunu (adını) zedeleyecektir” dedi.