Trump, Beyaz Saray’da bir geleneği daha bitirdi

İngiltere'nin saygın haber platformu The Independent, ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'daki bir geleneği daha ortadan kaldırdığını söyledi.

İlk olarak 1805’te Beyaz Saray’da düzenlenen iftar yemeği, 1996’da o dönemin First Lady’si Hillary Clinton tarafından gelenek haline gelmişti. Ramazan’ın son günü düzenlenen iftar yemeği bu yıl gerçekleşmedi.

Beyaz Saray yetkilileri, Clinton, Bush ve Obama dönemlerinde düzenlenen etkinliğin bu yıl gerçekleşmemesi konusunda bir açıklamada bulunulmazken, sadece Ramazan Bayramı’nı kutladı. Bu yılın başında ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, iftar yemeği düzenlenmeyeceğini söylemişti. Tillerson, verdiği Ramazan mesajında, “ABD’nin kuruluşundan beri ABD’deki Müslümanlar Amerikan ailemizin bir parçası oldular” dedi.

Özellikle ABD kamuoyu, 2001’den beri Müslümanlara yönelik şiddetin arttığı ülkede iftar yemeğinin düzenlenmesini bekliyordu.

Beyaz Saray’daki ilk iftar yemeği 1805 yılında dönemin ABD Başkanı Thomas Jefferson tarafından Tunus elçisi şerefine verilmişti. Clinton döneminde gelenek halini alan Beyaz Saray’daki iftar yemeği, 11 Eylül saldırıları sonrasında da düzenlenmiş ve Bush, “Bizim savaşımız İslam’la değil, terörizmle” açıklamasını yapmıştı.