Trump’ın Asya turu sırasında seks skandalı!

ABD Başkanı Donald Trump'ın 12 günlük Asya ülkeleri turu sırasında yanında bulunan askerlerin fuhuş yaptıkları gerekçesiyle soruşturuldukları ortaya çıktı.

ABD’nin önemli gazetelerinden Washington Post’un haberi üzerine açıklama yapan ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, Başkan Donald Trump’ın Asya ülkelerini ziyareti sırasında kendisine eşlik eden bazı askerlerin fuhuş yaptığı gerekçesiyle soruşturulduğunu ifade etti.

Söz konusu 3 asker hakkında seyahat sırasında kendilerine uygulanan sokağa çıkma yasağını deldiği ve yabancı kadınlarla “uygunsuz” ilişkiye girdiği nedeniyle soruşturma açıldığı belirtildi.