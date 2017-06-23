Ünlü aktörün açıklamaları tartışma yarattı

Dünyaca ünlü aktör Johnny Depp'in, ABD Başkanı Donald Trump'a suikast düzenleme şakası yapması tartışma yarattı. Trump, Depp'in açıklamalarını 'rahatsız edici' buldu.

Karayip Korsanları filmlerinin yıldız oyuncusu Johnny Depp’in Glastonbury müzik festivalinde, ABD Başkanı Donald Trump hakkında yaptığı espri tepki çekti. Sahnede, bir aktörün en son ne zaman bir ABD başkanını öldürdüğünü soran Depp, hem sosyal medyada hem de Beyaz Saray’da tartışmaya sebep oldu.

Daha sonra yaptığı esprinin kötü olduğunu söyleyen Depp, People dergisine konuştu. Depp, “ABD Başkanı Trump hakkında yaptığım tatsız espri için dilerim” derken sadece insanları eğlendirmek istediğini, kimseye zarar vermeyi planlamadığını vurguladı.

ABD Başkanı Abraham Lincoln’e 1865 yılında aktör John Wilkes Booth suikast düzenlemişti. Beyaz Saray, bugün bir açıklama yaparak Depp’in yorumlarını değerlendirdi. Yapılan açıklamada, Depp’in suikast esprisinin ‘rahatsız edici’ olduğu belirtildi.