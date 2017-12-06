ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ALES sonuçları sorgulama

Lisans programını tamamlayıp akademik kariyerini sürdürmek isteyenler 2017 ALES sınav sonuçları açıklandı mı diye merak ediyor. ÖSYM tarafından düzenlenen ALES nedir? ÖSYM ALES sınav sonuçlarını açıkladı mı? İşte ALES hakkında ayrıntılı bilgiler...

2017 ALES sınavı 19 Kasım tarihinde düzenlenmişti. Akademik kariyerini sürdürmek isteyen adayların girdiği ALES sonuçları açıklandı mı? ÖSYM ALES sonuçlarını ne zaman açıklayacak? 2018 ALES sınav tarihleri belli oldu mu? ALES hakkında ayrıntılı bilgileri haberimizde.

ALES NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından düzenlenen ALES 19 Kasım 2017 tarihinde düzenlenmişti. ÖSYM, resmi internet sitesinde ALES sınav sonuçlarının açıklanma tarihi olarak 21 Aralık 2017 tarihini işaret etmekle birlikte bu tarihin değişiklik gösterebileceği öngörülüyor. 2018 ALES sınav tarihleri hakkında ise henüz bir açıklama yapılmadı. Aşağıdaki linkten ALES sınav sonuçları açıklandığı takdirde sonuçlara erişebilirsiniz.

ALES SINAVLARI SONUÇLARI ÖĞREN

ALES NEDİR?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), 78 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanları Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye, 5538 sayılı Kanunla eklenen Ek Madde 8 uyarınca,

> yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına yapılacak atamalarda,

> ülkemizde lisansüstü eğitime girişte,

> yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde

ilgili kurumların kullanacakları puanları sağlayan sınav sistemidir.