AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF soru ve cevapları için bekleyiş… İşte AÖF vize hakkında ayrıntılar!

AÖF ara sınavları geçtiğimiz hafta sonu gerçekleşti. Üniversite eğitimlerini açıktan sürdüren öğrencilerin ter döktüğü AÖF vize sınavlarının soru ve cevapları bekleniyor. Peki AÖF vize soru cevapları, AÖF ara sınav sonuçları ne zaman yayınlanacak?

AÖF sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. 25-26 Kasım’da Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’nin (AÖF) sınavına giren öğrenciler şimdi AÖF soru ve cevaplarını bekliyor. Sınava giren adaylar artık sonuçların açıklanmasını dört gözle bekliyorlar. Peki, AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖF soru ve cevapları henüz yayınlanmadı ancak birkaç gün içinde yayınlanması bekleniyor. AÖF sonuçlarının açıklanması ise bir süre daha sürecek. Her sınavın ardından “Sonuçlar ne zaman açıklanacak?” konusu gündeme gelirken genellikle AÖF sınav sonuçları 15 gün içinde açıklanıyor.AÖF sınav sonuçları açıklanır açıklanmaz aşağıdaki linke tıklayınız.

AÖF SINAV SONUÇLARI

TUTUKLU VE HÜKÜMLÜ ÖĞRENCİLERİN SINAVLARI

Tutuklu ve hükümlü öğrenciler, cezaevi ve tutukevlerinde sınava katılmak isterlerse her sınav döneminden bir ay önce (tahliye edilme olasılıkları da düşünülerek) cezaevi müdürlüklerine başvurmak zorundadırlar.

Askerî Cezaevi ve Tutukevlerinde tutuklu ve hükümlü bulunan öğrenciler, Askerî Cezaevi ve Tutukevlerinde sınava katılmak isterlerse konu ile ilgili dilekçeleriyle her sınav döneminden en az iki ay önce (tahliye edilme olasılıkları da düşünülerek) Askerî Cezaevi müdürlüklerine başvurmak zorundadırlar.

Adalet Bakanlığı ve Millî Savunma Bakanlığı sınava gireceklerin listesini Anadolu Üniversitesine bildirmekte olup bu listede yer almayan öğrenciler cezaevlerinde veya tutukevlerinde sınava alınmazlar.

Bunun dışında öğrencilerin, cezaevi müdürlüklerinin ve ilgili savcılıkların doğrudan Anadolu Üniversitesine, ilgili fakültelere veya illerdeki AÖF bürolarına yaptıkları başvurular işleme alınmamaktadır.