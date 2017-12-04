CHP’li Şeker Başbakan Yıldırım’a TUS’u sordu

CHP İstanbul milletvekili Dr. Ali Şeker, Tıpta Uzmanlık Sınavı'nı (TUS) meclis gündemine taşıyarak, soru önergesi verdi.

CHP İstanbul Milletvekili Dr. Ali Şeker Tıpta Uzmanlık Sınavı olan TUS sonuçlarının açıklanmaması nedeniyle sınava giren öğrencilerin mağduriyetini meclise taşıdı. Uzman doktor açığının en önemli sağlık sistemi problemlerinden biri olduğunu bir hekim olarak dile getiren İstanbul Milletvekili Şeker, sorunun sağlık bakanı ve bakanlık bürokratları tarafından da sürekli olarak dile getirildiğini söyledi. Dr Ali Şeker, uzman doktor açığının, vatandaşlarımızın zamanında ve nitelikli hizmet almalarını engellediğini ve bunun yanında mevcut sağlık çalışanlarının sırtına gereğinden fazla yük yüklediğini belirtti.

CHP Milletvekili Şeker, Sağlık Bakanı Demircan’ın, sağlık sistemindeki pratisyen hekim açığını 5-6 yıl içinde, uzman hekim açığını ise 10 yıl içinde kapatmayı planladıklarını belirttiğini hatırlatarak “Daha önce de Tıpta Yan Dal Uzmanlık Sınavı, sınavdan 8 ay geçtikten sonra açıklanmış ve sınava girenler açısından büyük mağduriyetler oluşturmuştu. YDUS'a benzer bir süreçte ilerleyen TUS sınavının açıklanmadığı her gün, hem sınava girenler açısından hem de doktor açığının toplum sağlığında yaratacağı sıkıntılar açısından yeni sorunlar yaratmaktadır.” dedi.

“SINAVLAR BELİRTİLEN TARİHLERDE AÇIKLANMALI”

TBMM başkanlığına yazılı soru önergesi veren CHP İstanbul Milletvekili Dr. Ali Şeker “Sınav sonuçlarının geç açıklanmasının yarattığı mağduriyetler ve toplum sağlığı açısından yarattığı endişe verici sonuçların ortadan kaldırılması için TUS ve YDUS sınavları zamanında açıklanmalıdır.” dedi. 27 Ağustos 2017 tarihinde yapılan ve 20 Eylül 2017 tarihinde açıklanacağı ilan edilen Tıpta Uzmanlık Sınavı'nın hala açıklanmadığını belirten ve ne zaman açıklanacağını soran CHP'li Şeker, Başbakan Binali Yıldırım'a şu soruları yöneltti:

– Sınavların açıklanacağı tarihler neye göre belirlenmektedir?

– Hatalı soruların her sınav için var olabileceğinden hareketle alternatif yöntemler geliştirilmesi düşünülmekte midir?

– Zamanında açıklanamayan sınavların adaylar için oluşturacağı zararın önüne geçilmesi için bir önlem alınması düşünülmekte midir?

– Sınavların zamanında açıklanamamasına gerekçe olarak sunulan, sınavda sorulan sorulara açılan davaların keyfi olarak açıldığına dair düşüncelere ilişkin yorumunuz nedir? Bunun önüne geçilmesi için ne gibi önlemler almaktasınız?

– Vatandaşların hak arama hürriyetini gerekçe göstermek yerine, hatasız soru hazırlama için almayı düşündüğünüz tedbirler nelerdir?