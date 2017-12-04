E- Okul 2. yazılı sınav sonuçları açıklandı mı? E- Okul sistemine giriş

Öğrenciler ve veliler e-okul sistemi üzerinden sınav notları, devamsızlık bilgilerini öğrenebiliyorlar. E- Okul 2. yazılı sınav sorgulama işlemi nasıl yapılır? E- Okul sınav sonuçları nasıl öğrenilir? E- Okul hakkında ayrıntılı bilgi haberimizde...

Öğrenciler, öğretmenler ve velilerin bilgi paylaşımı için kullandıkları sisteme e-okul denir. E-okul giriş işlemi nasıl yapılır? E-okul sistemi sorgulama ekranı, e-okul sınav sonuçları ve devamsızlık nasıl öğrenilir? Ayrıntılar haberimizde yer alıyor…

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kullanıma sunulan e-okul sistemine giriş yapılarak öğrenciler ve veliler yazılı sonuçları ve devamsızlık bilgilerine erişebiliyorlar. Birinci adımda öğrencilerin ve velilerin e-okul.meb.gov.tr adresine giriş yapması gerekiyor. Ardından aşağıdaki ekrandan ilk olarak resimdeki rakamların girilmesi, kullanıcı adı ve şifrenin girilmesi ve giriş butonuna basılması gerekiyor. Böylece yazılı sonuçları, devamsızlık bilgilerine erişim sağlanabilir.

E-OKUL GİRİŞ



e-OKUL'DA HANGİ BİLGİLER PAYLAŞILIYOR?

Devamsızlık Bilgisi: devamsızlık bilgisi bölümünden öğrencilerin hangi günlerde okula gittiği hangi günlerde ise gitmediği takibi yapılmaktadır. Bu bölümde geç kalma durumlarında dahi bilgi sağlanabilir.

Not Bilgisi: Not bilgisi bölümünde ise öğrencilerin güncel dönemde aldığı derslerdeki başarı durumu görüntülenmektedir. Sınav ve sözlülerde alınan notların öğretmenler tarafından sisteme girilmesi ile görülen bu bilgiler sayesinde kişiler öğrencilerin başarı durumunu görebilmektedir.

Haftalık Ders Programı: Haftalık ders programı bölümünde öğrencilerin derslerinin takibi yapılabilmektedir. Haftalık olarak yayınlanan ders programında öğrencilerin hangi gün hangi dersinin olduğu öğrenilebilmektedir.

Sınav Tarihleri: Sınav takvimlerinin belli olmasının ardından ilgili tarihler e okula yüklenmektedir bu bakımdan öğrenci ve veliler sınav takibini bu bölümden yapabilmektedir.