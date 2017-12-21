Ehliyet sınav yerleri belli oldu mu? Ehliyet sınavı ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen ehliyet sınavı tarihleri ve sınav yerleri sürücü adayları tarafından merak ediliyor. MEB tarafından yayınlanan takvimle ehliyet sınavı tarihleri belli oldu. İşte Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı’nın tarihi...

Sürücü adayları heyecanla bu sınavı bekliyor. Ehliyet sınavı için çok kısa süre kaldı, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen ehliyet sınavlarının bu yılki son sınavı bu ay içerisinde yapılacak. İşte sınavın tarihi saati ve giriş yerleriyle ilgili detaylar…

EHLİYET SINAVI NE ZAMAN, GİRİŞ YERLERİ BELLİ Mİ?

Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı 2017/MTSKS-5 23 Aralık 2017’de saat 14.00’te yapılacak. Ehliyet sınavına girecek adaylar, MEB resmi internet sitesinden veya e-Devlet uygulamasından sınav giriş yerlerini öğrenebilirler. Bu seçenekler dışında; kayıt olunan sürücü kursundan da sınava nerede girileceği bilgisine ulaşılabilir.

ÇİPLİ EHLİYETİN SAHTESİNİ ÜRETTİLER

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, taklit edilemez denen çipli sürücü belgesinin sahtesini kullanan 2 kişi polisin dikkati sonucu yakalandı. İstanbul'da çeşitli suçlardan aranan 2 zanlı gözaltına alındı.

İki kişi akşam saatlerinde Kuşadası Türkmen Mahallesi'nde bir otele giderek rezervasyon yaptırdı. Resepsiyon çalışanının şüphelenip haber vermesiyle otele gelen polis ekipleri, iki kişinin çipli ehliyetlerini kontrol etti.

Taklit edilemeyecek derecede güvenli olduğu belirtilen çipli ehliyetlerin sahte olduğunu belirleyen Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekipler, zanlıları verdikleri çelişkileri ifadeler üzerine gözaltına aldı.

Parmak izi kontrolünde gerçek adı Ferhat T. olan ancak Fırat Turhanlı adına sahte çipli ehliyet kullanan zanlının İstanbul'da 7 ayrı suça karıştığı ve hakkında yakalama kararı bulunduğu belirlendi.

Diğer zanlı Şahin A.'nın ise Sami Börek adına sahte kimlik kullandığı, bilişim suçu, başkaları adına evrak düzenleyip bankalardan kredi çekmek, hırsızlık, dolandırıcılık, sahte kimlik düzenlemek ve suç işlemek amacıyla örgüte üye olmak suçlarından hakkında çeşitli mahkemelerden kesinleşmiş 14 yıl 2 ay hapis cezası bulunduğu belirlendi.

Haklarında çeşitli mahkemelerden yargılama kararı bulunan ve sahte çipli ehliyetle yakalanan 2 zanlının işlemlerinin ardından hakim karşısına çıkacağı kaydedildi.