İhraç edilen öğretmenler için 3 bin 500 imza

Zonguldak'ta Eğitim-Sen'in ihraç edilen Şube Sekreteri İsmet Akyol ve Çayçuma Baş Temsilcisi Gökhan Taner Günsan'a destek için 3 bin 500 imza toplandı.

Zonguldak’ta, 7 Şubat’ta yayınlanan 686 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kamudaki görevlerinden ihraç edilen Eğitim-Sen Şube Sekreteri İsmet Akyol ve Eğitim-Sen Çaycuma Baş Temsilcisi Gökhan Taner Günsan’a destek için başlatılan kampanyada toplanan 3 bin 500 imza, Kaymakam Serkan Keçeli’ye teslim edildi.

Eğitim-Sen, Akyol’un Çaycuma İlçesi’ndeki Çaycuma Sipahiler Ortaokul’nda, Günsan’ın da Çaycuma Nebioğlu Ortaokulu’nda görevliyken ihraç edilmelerine karşı 1 hafta önce imza kampanyası başlattı. Dün sona eren kampanyada yaklaşık 3 bin 500 imza toplandı. KESK Genel Sekreteri Hasan Toprak, Eğitim Sen MYK üyesi Elif Çuhadar, Eğitim Sen Zonguldak Şube Başkanı Orhan Yılmaz, ihraç edilen öğretmenler Akyol ve Günsan ile birlikte toplanan imzaları, Zonguldak Valiliği OHAL Bürosu’na iletmek üzere Çaycuma Kaykamı Serkan Keçeli’ye teslim etti.

KESK Genel Sekreteri Hasan Toprak, imza kampanyasına öğrenci velileri başta olmak üzere milletvekillerinden belediye başkanlarına kadar halkın farklı kesimlerinden katılım olduğunu söyledi. Akyol ve Günsan’ın hiçbir gerekçe sunulmadan, sadece yürüttükleri sendikal faaliyetler nedeniyle görevlerinden ihraç edildiğini belirten Toprak şöyle dedi:

“Çaycuma halkı öğretmenlerini geri istiyor. İsmet Akyol ve Gökhan Taner Günsan’ın uğradığı haksızlık yerel ve ulusal basındaki çok değerli yazarlar tarafından da yazılmaktadır. Çaycuma’daki sendika yöneticilerimiz başta olmaka üzere ihraç edilen KESK üyeleri ve diğer kamu emekçileri hukuksuz bir şekilde ihraç edilmiştir. Hukuksuzca ihraç edilen üyelerimiz ve tüm kamu emekçileri görevlerine başlatılmalıdır. Hem Türkiye’de hem de uluslararası boyutta çok yoğun bir mücadele yürütüyoruz. 1-2 Nisan tarihleri arasında Ankara’da KESK olarak ihraç kurultayı düzenleyeceğiz.”

DHA