İlkokulda AKP propagandası!

AKP Aydın Kadın Kolları’nın öğrencilere yaptığı ayakkabı yardımına gölge düştü. AKP logolu afişler sınıflara kadar girdi...

AKP, referandum öncesi propagandalarını okullara da taşımaya başladı. Aydın Kadın Kolları, “Ayakkabı dağıtacağız” diyerek bir ilkokula gitti. Çocuklara ayakkabı dağıtan AKP'liler, yardım ettikleri çocukları okulun kapısının önüne toplayıp AKP pozu verdirdi. Dış kapının önündeki kürsüye AKP pankartı asılırken aynı pankartlar sınıflara da asıldı. AKP Kadın Kolları, yaptıkları yardımı, ayakkabı verdikleri çocukları ifşa ederek sosyal medyada paylaştı.

Facebook'ta görüntüleri paylaşan AKP Aydın Kadın Kolları, şu mesajı yazdı: “AK Parti Aydın Kadın Kolları İl Başkanlığı olarak, Efeler'e bağlı Kocagür Mahallemizde eğitim gören ihtiyaç sahibi öğrencilerimize ayakkabı hediye ettik. Tek tek çocuklarımıza ayakkabıları giyebilmeleri konusunda yardımcı olduk ve uygun ayakkabıları bulduktan sonra yüzlerindeki bir tebessüm ile onların mutluluğuna ortak olduk. ‘Biz varken sizler yalnız değilsiniz' mesajını her yerde her eve, her mahalleye, her ilçeye hissettirmek istiyoruz. Yardım değil, dayanışma için buradayız.”