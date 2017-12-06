İşte AÖL sınav yerleri: Açık lise sınav giriş belgesi sorgulama ve yazdırma… 1 Dönem

9-10 Aralık tarihlerinde gerçekleşecek olan AÖL (Açık lise) 1. dönem sınavları için kısa bir süre kaldı ve AÖL sınav giriş yerleri açıklandı. AÖL sınavlarına girecek olan adayların kontrol etmek için arama motorlarında araştırdığı AÖL sınav giriş yerleri haberimizde...

Eğitim hayatlarını açık lise üzerinden sürdüren öğrenciler bu hafta sonu 9-10 Aralık tarihlerinde AÖL 1. dönem sınavlarında ter dökecek. AÖL sınavlarına giriş yapacak öğrencilerin, sınav giriş yerlerini Milli Eğitim Bakanlığı’nın açık liseler için açtığı site üzerinden kontrol etmesi gerekiyor. Açık Öğretim Lisesi sınavlarının detayları, giriş yerleri ve giriş belgeleri haberimizde…

AÖL 1. DÖNEM SINAVLARI İÇİN BEKLENEN TARİH GELDİ

Milli Eğitim Bakanlığı’nın internet sitesinde yaptığı açıklamaya göre 9-10 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek olan AÖL 1. dönem sınav giriş yerleri aöl.meb.gov.tr adresi üzerinden adaylara duyurulacak. Adaylar AÖL sınav giriş belgesini internet üzerinden sorgulayabilecek.

AÖL SINAV GİRİŞ YERİ SORGULAMA EKRANI

SINAVA GİRERKEN BU DETAYLARA DİKKAT!

Sınava Giriş Belgeleri “www.aol.meb.gov.tr” resmi web sitesinde yayınlanmaktadır. Bu adresten alınacak Sınav Giriş Belgesine ait bilgisayar çıktısı ile sınava girilmelidir.

Sınav Giriş Belgesi fotoğrafsız ise, öğrencinin sınav esnasında herhangi bir mağduriyet yaşamaması için, sınav öncesinde fotoğrafının sisteme irtibat bürolarınca eklenmesi ve fotoğraflı giriş belgesinin alınması gerekmektedir.

Öğrencilerin adreslerine herhangi bir sınav evrakı gönderilmemektedir.

Sınav Giriş Belgesindeki bilgiler ile açıklamaları dikkatlice okuyunuz.

Sınav Giriş Belgenizde belirtilen okul ve salonda sınava girmeniz gerektiğini unutmayınız.

Sınav gününden önce sınava gireceğiniz yeri mutlaka görünüz.

Sınav Günü Yanınıza Almanız Gerekenler:

Mutlaka fotoğraflı Nüfus Cüzdanı , pasaport veya ehliyet belgelerinden biri.

Sistem üzerinden alınan fotoğraflı Sınava Giriş Belgesi.

Kurşun kalem ve silgi.

Dikkat: Adayların, her türlü delici ve kesici alet, ateşli silah, cep telefonu, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth, kulaklık ve benzeri cihazları ile sınava girmeleri yasaktır.

AÇIKÖĞRETİM LİSELERİNDEN MEZUN OLMA PUANLARI

Mezuniyet için toplam Dönemin: en az 8 ve üzeri, Toplam Kredinin: 192 ve üzeri, Alan Kredisinin (alanlı okuyanlar için): 80 ve üzeri olması gerekir.

Bunların öğrencilik durumlarına göre dağılımı şöyle;

Alanlılar için: 112 kredi ”ortak”, 80 kredi ise ”alan” kredisi olması,

Alansızlar için: 120 kredi ”ortak”, 72 kredi ise ”seçmeli” derslerden tamamlanması gerekiyor. Bu alt limitlere sahip olan öğrenciler, Açık Öğretim lisesinden mezun olabilir.