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Kar tatili yapan öğrencilere kötü haber

TEOG sınavlarına girecek öğrencilerin derslerinden geri kalmaması için çalışma başlatıldı. Buna göre hafta sonları ya da yarıyıl tatilinde telafi eğitimi yapılacak.
08:5512 Ocak 2017
Eğitim
Kar tatili yapan öğrencilere kötü haber
TEOG sınavlarına girecek öğrencilerin derslerinden geri kalmaması için çalışma başlatıldı. Buna göre hafta sonları ya da yarıyıl tatilinde telafi eğitimi yapılacak.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), başta İstanbul olmak üzere Türkiye'nin birçok ilinde kar nedeniyle eğitime verilen arada programının aksamaması için harekete geçti. Habertürk’ten Lütfi Erdoğan’ın haberine göre, Ortaöğretim Genel Müdürlüğü'nün illere gönderdiği yazıda, eğitime ara verilen okullarda telafilerin yapılması gerektiği belirtildi. Yazıda şu ifadeler yer aldı: “Eğitim-öğretimin gerçekleştirilemediği eğitim kurumlarımız ile yurtdışından gelen, milli sporcu olan, hastalık gibi sebeplerle derslerinde eksiklik bulunan öğrencilerin yapılamayan eğitim faaliyetlerinin telafisi için valiliklerce gerekli tedbirler alınarak eksiklikler giderilecek. Hafta içi ders saatleri dışında hafta sonları ya da yarıyıl tatilinde telafi eğitimi gerçekleştirilecektir…

Son güncelleme: 09:0912.01.2017
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