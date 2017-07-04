Kemerburgaz Üniversitesi’nin adı değişti: İşte Altınbaş Üniversitesi

Kemerburgaz Üniversitesi adını değiştirerek Altınbaş Üniversitesi oldu. 2008'de öğretim hayatına başlayan Kemerburgaz Üniversitesi yeni adı olan Altınbaş Üniversitesi'yle 10. yılına girdi...

Öğretim hayatına 2008 yılından beri devam eden İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi 1Temmuz 2017 tarihi itibariyle kurucu vakfı olan Mehmet Altınbaş Eğitim ve Kültür Vakfı desteğiyle Altınbaş Üniversitesi adıyla eğitime devam edecek.

10. yılına giren Altınbaş Üniversitesi, bugün Mahmutbey, Bakırköy ve Gayrettepe yerleşkelerinde Tıp, Diş, Eczacılık, Güzel Sanatlar ve Tasarım, Hukuk, İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler, Mühendislik ve Doğa Bilimleri ve Uygulamalı Bilimler olmak üzere sekiz fakülte, iki meslek yüksek okulu, üç enstitü ve bir sürekli eğitim merkezi ile öğretim hizmeti veriyor.

Altınbaş Şirketler Grubunun kurucusu merhum Mehmet Altınbaş ‘ın oğulları Ali, Vakkas, İmam, Nusret, Hüseyin ve Sofu kardeşlere vasiyeti üzerine kurulan üniversitenin bünyesinde şu anda 400’ün üzerinde akademisyen ve 7 bin 500’e yakın öğrenci bulunuyor.

52 farklı ülkeden binden fazla uluslararası öğrenci ile bu yıl Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından öğretim alanında en çok hizmet yatırımı yapan 3. üniversite olarak seçilen Altınbaş Üniversitesi artık yeni adıyla öğretim hizmeti verecek.

REKTÖR MEKTUP YAYINLADI

Yeni adıyla Altınbaş Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Çağrı Erhan isim değişikliğini bir mektupla duyurdu;

Değerli Altınbaş ve Altınhas Ailesi,

Size güzel bir haber vererek mektubuma başlamak isterim:

2008 yılında kurulan İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi, kurucu vakfımız Mehmet Altınbaş Eğitim ve Kültür Vakfı’ndan aldığı ilhamla 1Temmuz 2017 tarihi itibariyle Altınbaş Üniversitesi adıyla yoluna devam ediyor.

10. yılına giren Altınbaş Üniversitesi (İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi ), bugün Mahmutbey, Bakırköy ve Gayrettepe yerleşkelerinde Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık, Güzel Sanatlar ve Tasarım, Hukuk, İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler, Mühendislik ve Doğa Bilimleri ve Uygulamalı Bilimler olmak üzere sekiz fakülte, iki meslek yüksek okulu, üç enstitü ve bir sürekli eğitim merkezi ile geniş bir yelpazede öğretim hizmeti veriyor.

Şu an bünyesinde 400’ü aşkın akademisyen ve 7500’e yakın öğrenci bulunduran Üniversite, mezunlarıyla profesyonel alanda fark yaratan, evrensel bilime değer katan ve Türkiye’nin en büyük ihtiyacı olan ileri teknolojiyi üretecek yenilikçi ve girişimci öğrencileri topluma kazandırmayı kendisine vizyon edindi.

ALTINBAŞ Şirketler Grubunun kurucusu merhum Mehmet Altınbaş ‘ın oğulları Ali, Vakkas, İmam, Nusret, Hüseyin ve Sofu kardeşlere vasiyeti olan “Eğitime Yatırım Yapma ” sorumluluğu ile kurulan İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi bundan böyle ALTINBAŞ adıyla üzerinde daha da fazla sorumluluk hissederek yola devam edecek.

52 farklı ülkeden 1000'den fazla uluslararası öğrenci ile bu yıl TİM (Türkiye İhracatçılar Meclisi) tarafından öğretim alanında en çok hizmet yatırımı yapan 3. üniversite olarak seçilen Altınbaş Üniversitesi’nin bir diğer hedefi de Türkiye ile Dünya gençliğini birbirine yaklaştırırken; ülkemizi seven ve çok iyi tanıyan gönül elçilerimiz ile geleceğe ve barışa yatırım yapmak.

Öğrencilerinin üniversitede okurken de mezun olduklarında da bu büyük grubun bir parçası olduklarını gerek staj gerek iş imkanlarıyla hissetmelerini sağlayan Altınbaş Üniversitesi artık yeni adıyla da bunu tescillemiş oldu.

Yeni ismimizin ailemize hayırlı olmasını diliyorum.

Saygılarımla,

Prof. Dr. Çağrı Erhan

Altınbaş Üniversitesi Rektörü