KPSS 2017/1 tercih sonuçları açıklandı (2017 KPSS Sonuçları)

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) KPSS 2017/1 tercih sonuçlarını açıkladı.

2017 KPSS 2017/1 tercih sonuçları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi sonuç sayfasında açıklandı. KPSS 2017/1 üzerinden tercih yapan adaylar, ÖSYM sonuç sayfasında sonuçları görebilir.

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ÖSYM’den yapılan açıklama şöyle denildi: “Kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına, “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. Yerleştirme sonuçları, 19 Temmuz 2017 tarihinde saat 17:25’den itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden açıklanacaktır. Adaylar yerleştirme sonuçlarını belirtilen internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile öğrenebileceklerdir.”