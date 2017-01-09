MEB, yenilenen ilkokula imam hatibi taşıyacak

İki yıl önce depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkılan ve yeniden yapılan Ayşe Zeki Sayan İlkokulu'nun yerine, Ortatepe İmam Hatip Ortaokulu'nun taşınacağı belirtildi. Tuncay Özkan'ın da mezun olduğu okul olan Ayşe Zeki Sayan İlkokulu'nun ise Ortatepe İmam Hatip Ortaokulu'na yerleştirileceği belirtilirken, konuyu CHP'li Ali Haydar Hakverdi, Meclis gündemine taşıdı.

İki yıl önce depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkılan ve yeniden yapılan Ayşe Zeki Sayan İlkokulu'nun yerine, Ortatepe İmam Hatip Ortaokulu'nun taşınacağı belirtildi. Tuncay Özkan'ın da mezun olduğu okul olan Ayşe Zeki Sayan İlkokulu'nun ise Ortatepe İmam Hatip Ortaokulu'na yerleştirileceği belirtilirken, konuyu CHP'li Ali Haydar Hakverdi, Meclis gündemine taşıdı.

Ankara Mamak’ta yer alan ve Tuncay Özkan’ın da mezun olduğu Ayşe Zeki Sayan İlkokulu iki yıl önce depreme dayanaksız olduğu gerekçesiyle yıkıldı. Yeniden yapılan okul binasına ise Ortatepe İmam Hatip Ortaokulu’nun yerleştirileceği belirtiliyor. Yenilenen okul binasına yerleştirilmeyen Ayşe Zeki Sayan İlkokulu’nun ise Ortatepe İmam Hatip Ortaokulu’na taşınacağı kaydediliyor.

CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi de konuyla ilgili olarak Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’ın yanıtlaması üzerine soru önergesi hazırladı.

Hazırladığı önergede “Ankara ili Mamak ilçesinde bulunan Ayşe Zeki Sayan İlkokulu yaklaşık 2 yıl önce depreme dayanaksız olduğu gerekçesi ile yıkılmış, okulun öğrencileri Nazım Belger İlkokuluna geçici olarak nakledilmiştir. Bu süreçte yıkılan okulun yerine yeni bina yapılmıştır. Binanın tamamlanması ile birlikte Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Ortatepe İmam Hatip Ortaokulunun yeni binaya taşınması, Ayşe Zeki Sayan İlkokulunun öğrencilerinin ise Ortatepe İmam Hatip Ortaokuluna yerleştirilmesi planlanmıştır” diyen Hakverdi, bu bilgiler doğrultusunda şu soruları yöneltti:

1- İki yıldır Nazım Belger İlkokulunda misafir olarak eğitim gören Ayşe Zeki Sayan İlkokulu öğrencilerinin Ortatepe İmam Hatip Ortaokuluna taşınacağı bilgisi doğru mudur?

2- Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürünün “Mamak'ta İmam Hatiplere iyi bir bina veremedik, bu nedenle yeni binayı Ortatepe İmam Hatip Ortaokuluna vereceğiz” söylemi doğru mudur?

3- Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürünün “Bu okulun mimarisi İmam Hatibe uygun yapıldı, o nedenle imam hatip yapacağız” söylemi doğru mudur?

4- İki yıldır bekleyen öğrencilerin başka bir okula nakledilmesi ile yaşayacakları psikolojik sorunlar hesaplanmış mıdır?

5- Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürüne bazı vakıf ve derneklerin baskı yaptığı doğru mudur? Bu vakıf ve dernekler hangileridir?

6- Yeni yapılan binanın Ortatepe İmam Hatip Ortaokuluna verilmesi planlanmış ise iki yıldır Ayşe Zeki Sayan İlkokulunun öğrencileri neden Nazım Belger İlkokulunda misafir olarak eğitim görmüşlerdir?

7- Ayşe Zeki Sayan İlkokuluna ait yeni binanın Ortatepe İmam Hatip Ortaokuluna tahsis edilmesi ve eski binanın Ayşe Zeki Sayan İlkokuluna verilmesinin sebepleri nelerdir?