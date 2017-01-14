Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, 2017-2018 müfredatını görücüye çıkardı

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, uzun süredir üzerinde çalışılan yeni eğitim müfredatını dün açıkladı. Öneri ve eleştiriler için bir ay askıya çıkacak yeni müfredatta, içerikler hafiflese de ders saatleri artırıldı. Müfredatta, darbelerin eklenmesinden, 5’inci sınıflara yabancı dil hazırlığının eylülde başlamasına kadar ve Atatürk ile ilgili içeriğin değiştirilmesinden 'Evrim Ünitesi'nin çıkarılmasına kadar pek çok değişiklik yapıldı. Örneğin artık ilkokul 1. sınıf öğrencilerine Atatürk'le ilgili aktarılan bilgiler azalıyor. İşte yeni müfredat...

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, uzun süredir üzerinde çalışılan yeni eğitim müfredatını dün açıkladı. Öneri ve eleştiriler için bir ay askıya çıkacak yeni müfredatta, içerikler hafiflese de ders saatleri artırıldı. Müfredatta, darbelerin eklenmesinden, 5’inci sınıflara yabancı dil hazırlığının eylülde başlamasına kadar ve Atatürk ile ilgili içeriğin değiştirilmesinden 'Evrim Ünitesi'nin çıkarılmasına kadar pek çok değişiklik yapıldı. Örneğin artık ilkokul 1. sınıf öğrencilerine Atatürk'le ilgili aktarılan bilgiler azalıyor. İşte yeni müfredat...

Bu müfredat kabul edilirse 2017-2018 eğitim süreci sil baştan değişecek. Dün Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’ın, “Güncellenen Öğretim Programları”na ilişkin bilgilendirme toplantısında açıkladığı yeni müfredat, veli, öğrenci ve uzmanların öneri ve eleştirilerinin alınması için 20 Şubat’a kadar askıya çıkarıldı. İlk ve orta okul derslerinde Atatürk rötuşunun da yapıldığı bu müfredatla eğitimde birçok değişiklik yapılacak.

İŞTE YENİ MÜFREDATTA ATATÜRK:

Hürriye’ten Gamze Kolcu’nun haberine göre; Atatürk ile ilgili 1'inci sınıf öğrencilerine aktarılacak bilgiler azaltılıyor. 1'inci sınıfta artık sadece Atatürk'ün hayatı hakkında bilgiler yer alacak. Eski müfredatta ise şöyle yer alıyordu: “Atatürk'ün vatan ve millet sevgisi vurgulanacak. Yurdumuzun Atatürk'ün önderliğinde düşmanlardan kurtarıldığı belirtilecek. Atatürk'ün doğum yeri ve tarihi, anne ve babasının adı, ölüm yeri ve tarihi, Anıtkabir'in yeri konusun da öğrencilerde merak uyandırılarak Atatürk'ün hayatını öğrenmeye istekli olmaları sağlanacak. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Atatürk'ün önderliğinde kurulduğu örneklerle açıklanacak, Türk milletinin Atatürk'ün önderliğinde birçok hak ve hürriyete kavuştuğu belirtilecek. Öğrencilerden, Atatürk'ün ‘Kemal' adını almasıyla ilgili anıyı araştırmaları sağlanarak edindikleri bilgileri arkadaşlarıyla paylaşmaları istenecek. Dinledikleri anıdan ne anladıkları üzerinde durulacak.”

Yeni müfredatta, “Atatürk'ün çocukluğunun araştırılması” 2'nci sınıf,

“Atatürk'ün kişilik özelliklerinin araştırılması” ise 3. sınıf kazanımı olarak yer aldı. Taslakta “Atatürk'ün hayatını bilir” başlığında, “Görsel ve işitsel materyallerle Atatürk'ün sadece doğum yeri, anne ve babasının adı, ölüm yeri ve Anıtkabir üzerinde durulur” denildi.

Ortaokul 8'inci sınıfta okutulan T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi, eski müfredatta 5'inci ünite olarak yer alan “Atatürkçülük”, “Çağdaş Türkiye Yolunda Adımlar” ünitesiyle birleştirildi. Eskiden olduğu gibi yedi üniteden oluşacak derse “Demokratikleşme Çabaları” konuları eklendi. “Atatürk'ten Sonra Türkiye: II. Dünya Savaşı ve Sonrası” ünitesinin başlığı da “Atatürk'ün Ölümü ve Sonrası” olarak değiştirildi.

TASLAK MÜFREDATTA BAŞKA NELER DEĞİŞTİ?

*Yeni müfredata geçiş, 1, 5 ve 9'uncu sınıflar hariç, diğer sınıflar da kademeli olacak.

*Derslerdeki gereksiz konular ayıklanacak, içerikler hafifleyecek ancak ders saatleri azalmayacak. Aksine artabilir.

*Yeni müfredata geçiş kademeli olacağı için TEOG, YGS ve LYS'ye girecek öğrenciler, yapılan değişikliklerden etkilenmeyecek.

*5'inci sınıfa konulacak yabancı dil hazırlık sınıfının pilot uygulamasına, önümüzdeki eylülden itibaren 81 ildeki 500 okulda başlanacak, sonraki yıl yaygınlaştırılacak.

*ABD başta birçok ülkede uygulanan STEM Programı örnek alındı.

*Matematik içinde hayat bilgisi, Türkçe ve tarih içinde kodlama kazanımı sağlanacak. Kodlama dersi 1'den 4'üncü sınıfa kadar verilen tüm derslerin içine yerleştirildi.

PISA VE TIMSS SINAVLARI DA KAPSAMA ALINDI

*Türk öğrencilerin ortalamanın altında kaldığı PISA ve TIMSS sınavları da kapsama alındı. Bu sınavlardaki kazanımlar dikkate alınarak konu dağılımı yapıldı.

15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ 6. SINIFTA OKUTULACAK

*Girişimcilik, finansal okur yazarlık, siber güvenlik, iş sağlığı ve güvenliği, verimlilik stratejisi, ulusal fikri haklar, çölleşme, vergi bilinci gibi konular müfredata girdi.

*Kitaplarda yer alan dil, din, ırk ayrımcılıkları giderildi.

*Tarih kitaplarında Atatürkçülük'ün yanı sıra ilk kez yakın tarihe yer verildi. Mevcut tarih kitapların da İkinci Dünya Savaşı'na kadar anlatılan Türkiye Cumhuriyeti tarihi, 2016'ya uzatılacak. İnkılap tarihi ve Atatürkçülük dersinde 1950-2016 arasındaki Türkiye Cumhuriyeti yakın tarihi de işlenecek.

*Özellikle 15 Temmuz darbe girişimi, 1960-1980 darbeleri, AB üyelik süreci ve Kıbrıs müzakereleri gibi yakın tarihe damgasını vuran gelişmeler de okutulacak. 15 Temmuz darbe girişimi ilk kez 6'ncı sınıfta okutulan sosyal bilgiler dersinde yer alacak.

EVRİM ÇIKARILDI

Müfredatı hazırlanan ancak henüz askıya çıkarılmayan din dersi kapsamında, İslamiyet haricindeki diğer dinlere ve mezheplere ayrılan konular genişletilecek.

Din kültürü ve ahlak bilgisi derslerinde konu yoğunluğu azaltılacak.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) konu olan Hıristiyanlık, Yahudilik, Alevilik konularının daha az anlatılması şikâyetleri dikkate alınacak.

Yeni müfredata göre, lise son sınıf biyoloji dersinin müfredatın da yer alan, “Hayatın başlangıcı ve evrim” ünitesi çıkarıldı. Evrim ünitesi, “Canlılar ve çevre” başlıklı bir ünite ile değiştirildi. Ünitede öğrencilere çevre şartlarının genetik değişimlerin sürekliliğine olan etkisi açıklanacak.