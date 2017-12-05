ÖSYM TYT örnek soruları yayımladı! Tıkla TYT örnek soruları indir! (PDF)

Sınav sistemi değişti, değişiyor derken öğrencilerin ÖSYM'den beklediği TYT örnek sorular geldi. ÖSYM resmi sitesinde yayınlana TYT örnek soruların pdf formatındaki halini indirmek isteyenler Google üzerinden aramalara başladı. Haberimizde bulunan linkten sorulara ulaşabilirsiniz. İşte Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'nin (TYT) örnek soru kitapçığı...

LYS ve YGS sisteminin kaldırılması ile birlikte gelen TYT sınavından örnek sorular belli oldu. Sınava hazırlanan öğrenciler ÖSYM yayımladığı sorulara ulaşmak istiyor. ÖSYM’nin internet sitesinde, üniversiteye girişte gelecek yıl uygulanacak YKS’nin birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testine (TYT) ilişkin örnek soru kitapçığı yayımlandı. Kitapçıkta, Türkçe ve matematikten 40’ar, sosyal bilimlerden 25, fen bilimlerinden 20 olmak üzere toplam 125 soru bulunuyor. Üniversiteye girişin ilk aşamasına hazırlanan yüzbinlerce öğrenci ve veliler soruları merak ediyor. İşte TYT örnek soruları…

TYT KAÇ SORU OLACAK?

Yeni üniversite sınavı olan TYT'nin soru dağılımı şu şekilde; Örnek TYT soru kitapçığında 40 Türkçe, 25 Sosyal Bilimler, 40 Temel Matematik ve 20 Fen Bilimleri olmak üzere toplam 125 soru bulunmakta. Kitapçığın en alt kısmında ise soruların cevapları bulunmakta. Buna göre örnek soru kitapçığını çözen öğrenciler, cevap anahtarı bölümünden tercihlerini kontrol edebilmekte.

TIKLA ÖSYM TYT ÖRNEK SORULARI İNDİR!

Yukarıda bulunan linkten ÖSYM tarafından yayımlanan TYT ösrnek sorularına ulaşabilirsiniz.

TYT NE ZAMAN?

2018 YKS’nin birinci oturumu olan TYT, 23 Haziran’da, Yabancı Dil Oturumu da 24 Haziran’da yapılacak. Başvuruların 1-21 Mart’ta, geç başvuruların ise 4 Nisan’da yapılacağı YKS’nin sonuçları 31 Temmuz’da açıklanacak.

YKS SINAV SÜRESİ NE KADAR?

YÖK, öğrencilerin konsantrasyonunu göz önüne alınarak TYT’yi 2 oturuma böldü. Sınavda soru sayısı 80’den 120’ye çıkarken sınav süresi de 90’dan 135 dakikaya çıktı.

TYT SORULARI KOLAY MI OLACAK?

Temel Yeterlilik Testi'nin (TYT) örnek soruları yayınlandı. Kültür Eğitim kurumları Eğitim ve Rehberlik Direktörü Salim Ünsal, soruların kolay olduğunu belirterek, “Sürpiz bir durum değil, beklenen bir durumdu bu. Özellikle sosyal ve fen branşlarında YGS'den çok farklı bir tablo karşımıza çıkmadı. Soruları biraz daha kolaylaştırmışlar. Türkçe'de dilbilgisi ağırlığı ön plana çıkmış. Ama yine de sorular zor değil” dedi. Aşağıdaki linkten TYT soruları hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz.