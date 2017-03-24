Özel kurumlar ortaokul öğrencileri için yurt açacak iddiası

Geçtiğimiz Kasım ayında Aladağ'daki kız öğrenci yurdunda meydana gelen korkunç yangında yaşları 11 ile 14 arasında değişen 11 öğrenci hayatını kaybetmişti. Ancak o çocukların yurtta kalmaları yasal değildi. Çünkü Özel Öğrenci Yurtları Yönetmeliği'ne göre, özel kurumlar ilk ve ortaokul öğrencileri için yurt açamıyordu. Bununla birlikte, Milli Eğitim'den yeni bir hamle geliyor. Bakanlık, yurt yönetmeliğini değiştiriyor. Yurtlar için daha sıkı kurallar getirildiği, yurt açma yetkisinin de değiştirildiği belirtiliyor. Bununla birlikte, yeni yönetmelikle özel kurumların da ortaokul öğrencileri için yurt açabileceği iddia ediliyor.

Geçtiğimiz Kasım ayında Aladağ'daki kız öğrenci yurdunda meydana gelen korkunç yangında yaşları 11 ile 14 arasında değişen 11 öğrenci hayatını kaybetmişti. Ancak o çocukların yurtta kalmaları yasal değildi. Çünkü Özel Öğrenci Yurtları Yönetmeliği'ne göre, özel kurumlar ilk ve ortaokul öğrencileri için yurt açamıyordu. Bununla birlikte, Milli Eğitim'den yeni bir hamle geliyor. Bakanlık, yurt yönetmeliğini değiştiriyor. Yurtlar için daha sıkı kurallar getirildiği, yurt açma yetkisinin de değiştirildiği belirtiliyor. Bununla birlikte, yeni yönetmelikle özel kurumların da ortaokul öğrencileri için yurt açabileceği iddia ediliyor.

Aladağ’da yaşanan facianın ardından, Milli Eğitim Bakanlığı yurt yönetmeliğini değiştiriyor. Referandumdan sonra yürürlüğe girmesi beklenen yönetmelikte, yurtlar için daha sıkı kurallar getirildiği ve yurt açma yetkisinin değiştirileceği kaydediliyor. Bununla birlikte, ortaokul öğrencilerinin özel yurtlarda kalmasına olanak sağlayacağı iddia ediliyor. CHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer, de konuyu Meclis gündemine taşıyarak, “Ortaöğretim ve yükseköğretim düzeyindeki öğrenci yurdu açma, işletme usul ve esasları ‘Özel öğrenci yurtları yönetmeliğinde’ açıklanmış bulunuyor. Türkiye Cumhuriyeti uyruklu gerçek kişiler ile özel hukuk tüzel kişileri, ortaöğrenim veya yükseköğrenim öğrencileri için yurt açabiliyor. İlkokul ve ortaokul düzeyinde özel öğrenci yurdu açılamıyor. Milli Eğitim Bakanlığı da ortaokul düzeyinde yatılı ilköğretim bölge okulları hariç yurt açamıyor. Yatılı ilköğretim bölge okullarının ilkokul düzeyindeki yurtları kapatıldı. Ortaöğretimin zorunlu eğitim kapsamına alınması ile ortaöğrenim yurtlarına olan talep arttı. Devlet yurtlarında talep karşılanamadığı için öğrenciler vakıf, dernek ve cemaatlerin yurtlarına yöneldi. Yasa dışı açılmış olan yurtlarda 10-11 yaşındaki öğrencilerimiz yaşadıkları, Aladağ'da ortaöğretim öğrencileri için açılmasına rağmen ortaokul öğrencilerinin barındığı yurtta yaşananlar tüm insanlığın vicdanını sızlattı” diye konuştu.

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“YASAL KILIF HAZIRLANIYOR”

Konuyla ilgili SÖZCÜ’ye konuşan Yüceer, “Eğer kamuoyunda yüksek sesle konuşulmaya başlanan bu iddia doğruysa ya Bakanlık Karaman’da, Diyarbakır’da, Konya’da, Aladağ’da vicdanları sızlatan olaylardan ders almamış, ya da çocukları hiç umursamıyor demektir. MEB’in İlköğretim çağındaki çocukları denetlemediği vakıf ve cemaatlere teslim etmesinin acı sonuçlarını yaşadık. Bakanlık bu yönetmelikle kendi düşünce iklimine yakın kuruluşlara yasal kılıf hazırlıyor. Sorumluluktan kaçarak, kendi görev alanındaki yurt yapma zorunluluğunu, vakıf, cemaatlere, şahıs ve tüzel kişiliklere devrediyor. Çocuklarımızın hayatı bu kadar ucuz değil. Bu yönetmelik asla kabul edilemez” dedi.

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Yüceer, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’ın cevaplaması istemiyle hazıraldığı soru önergesinde ise şu soruları sordu: ““Milli Eğitim Bakanlığı'nın Özel Öğrenci Yurtları ile ilgili yeni bir yönetmelik taslağı ve bu yönetmelikle ortaokul düzeyinde özel öğrenci yurdu açılmasına imkan tanındığı bilgisi doğru mudur? Doğru ise; Ortaokul öğrencilerinin özel öğrenci yurtlarında kalması pedagojik açıdan doğru mudur? Ortaokul düzeyinde yurt ihtiyacı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından neden karşılanmamaktadır? 2002 yılından buyana kaç Yatılı İlköğretim Bölge Okulu kapatılmıştır? 2002-2017 yılları arasında (yıllar bazında) Yatılı İlköğretim Bölge Okullarının ve öğrencilerinin sayısı kaçtır?”