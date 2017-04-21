TEOG rehberi

Yerleştirme puanı nasıl hesaplanıyor? Okul seçiminde nelere dikkat edilmeli? Nakiller ne zaman gerçekleştiriliyor? İşte TEOG'la ilgili tüm sorularınızın cevabı...

TEOG sınavına sayılı günler kaldı. Sınavın bitimiyle birlikte sıra okul seçimine gelecek. Peki okul seçimi nasıl yapılmalı? Nelere dikkat edilmeli? Eğitim Uzmanı Ali Taştan, öncelikle seçeceğiniz okulun ileride yapacağınız mesleğin ön hazırlığına imkan veren bir türde olmasına dikkat çekerek, “Çünkü üniversite ve alan seçimi yaparken okuduğumuz lisenin türü önemli olacaktır. Sosyal Bilimler alanında bir bölüm okumayı ve bu alanda bir meslek seçmeyi düşünüyorsak Sosyal Bilimler Lisesi tercih edilmelidir” dedi.

Bununla birlikte okul seçimi yaparken, okulun eve yakın olmasının önemli olduğunu, binanın sosyal aktivitelere uygun olması gerektiğini söyleyen Taştan, “Seçeceğimiz okul mutlaka güvenli olmalıdır. Güvenli ortamı olmayan okulların akademik başarısının olamayacağı açık. Nitelikli, deneyimli, dinamik kadroları olan okullar tercih noktasında ilk sıralarda olmalı. Ticari düşünmeyen, bilimsel çağdaş temelleri olan, kendine has eğitim felsefesi ve geçmişi olan okullar ilk tercihler arasında olmalı” diye konuştu.

Tercih edilecek okulların Rehberlik ve Psikolojik Danışma servisinin oturmuş bir yapısı olmalıdır. Rehberlik servisleri okulun sorun oluşmasını engelleyen bu nedenle önleyici tedbirler alan, sorun yaşandığında ise en az hasarla sürecin sonlanmasını sağlayan birimlerdir. Öğrenci ve veliler için çok önemlidir. Her öğrenci özeldir ve farklı davranışlara sahiptir. Bu açıdan değerlendirildiğinde okulların Rehberlik ve Psikolojik Danışma servislerinin kadrosu ve yapısı araştırılması gereken önemli bir husustur.

YERLEŞTİRME PUANI

Ortak sınavların yapılmasından ve sonuçların açıklanmasından sonra yerleştirmeye esas puan hesaplanıyor. Yerleştirmeye esas puan 6, 7, 8 inci sınıf yılsonu başarı puanları ile 8 inci sınıf ağırlıklandırılmış ortak sınav puanı toplanır. Elde dilen toplamın ikiye bölünmesi ile yerleştirmeye esas puan hesaplanmış olur. Yerleştirmeye esas puanların açıklanması ile öncelikli olarak özel okullara gidecek öğrencilerin kayıtları yapılır.

GÜZEL SANATLAR VE SPOR LİSELERİ

Güzel Sanatlar Lisesi ve Spor Liselerine Öğrenci Kayıtları tercih işlemleri bitmeden tamamlanıyor. Özel okul kayıtlarından sonra öğrenciler e-okul üzerinden 25 devlet okulu tercihi yapabilirler. Yerleştirme sonuçlarının açıklanmasından sonra yerleşemeyen ya da istediği tercihine giremeyen öğrenciler için boş kontenjanlar açıklanır. Hiçbir tercihine giremeyen ya da tercih yapmayan öğrencilerin açıköğretim lisesine kaydı yapılır. Boş kontenjanların açıklanması sonrasında nakil işlemleri başlar. Öğrenciler üç kez nakil başvurusu yapabilirler. Her başvuruda üç tercih yapılır. İlk yerleştirme işleminden sonraki nakil dönemleri çok önemlidir. Bu dönemde taban puan uygulaması yapılmaz. Tercihlerde boş kontenjan aranmaz. Okulların bulunan açık kontenjanlara göre başvuru yapanlar arasında sıralama yapılır. Bu dönemde düşük puanlı öğrenciler yüksek puanlı okullara nakil yaptırma imkanı bulabilirler.

NAKİLLER NASIL YAPILIYOR?

Üç nakil döneminden sonra İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca İl/İlçe Sınırları İçerisinde Nakil Tercih Başvuruların alınması ve yerleştirme işlemleri yapılır. Nakil komisyonu üzerinden yerleştirme işlemlerinde taban puan uygulaması yapılmaz. Nakil komisyonunun istediği öğrenciyi istediği okula yerleştirme hususunda önünde engel yoktur. Bu işlemler Eylül ayı içerisinde okullar açılmadan yapılır. Nakil işlemleri okulların açıldığı aydan sonra tekrar açılır. Her ayın otuzuna kadar nakil başvurusu yapılabilir. Her ayın sonunda nakil sonuçları açıklanır. Yıl içerisinde yapılan nakillerde taban puan uygulaması yapılır.

İMAM HATİPLERDE YENİ UYGULAMA

Yetenek sınav puanı ve yerleştirmeye esas puan kullanılarak öğrenci alan güzel sanatlar liseleri, spor liseleri ile klasik sanatlar ve musiki programı/projesi uygulayan Anadolu imam hatip liselerine öğrenci alımı ve kayıt işlemleri Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslara göre yapılıyor. Klasik sanatlar ve musiki programı/projesi uygulayan Anadolu İmam Hatip liseleri ile ilgili 2016/2017 eğitim öğretim yılında ilk uygulama yapılacak. 8’inci sınıfı tamamlayan ve Diyanet İşleri Başkanlığınca hafızlık belgesi verilen ancak yerleştirmeye esas puanı bulunmayan ya da herhangi bir ortaöğretim kurumuna yerleşemeyen öğrenciler tercihleri de dikkate alınarak hafızlık programı uygulayan Anadolu imam hatip liselerine il ve ilçe Milli Eğitim Müdürlüklerinde kurulan nakil komisyonca yapılıyor.

KENDİ SINAVINI YAPACAK PROJE OKULLARI

1 Eylül 2016 tarihli Millî Eğitim Bakanlığı Özel Program Ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumları Yönetmeliğinin 7. Maddesi gereğince gerekli görülmesi hâlinde bünyesinde ortaokul bulunan proje okullarına öğrenci alımı, okul yönetimince yapılacak yazılı veya yazılı ve sözlü sınav sonucuna göre yapılacak. Daha açık bir söylemle sadece Anadolu İmam Hatip Liselerinin bünyesinde ortaokul bulunuyor. Proje okulu olan Anadolu İmam Hatip Liseleri TEOG sonuçlarına bağlı kalmadan kendi yapacakları sınavlarla öğrenci alabilecekler.