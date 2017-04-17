YÖK’ten puan türü açıklaması

Yükseköğretim Kurulu(YÖK) Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alan Antrenörlük Eğitimi programlarının geçmişte olduğu gibi bu yıl da YGS ile öğrenci almaya devam edeceğini belirterek, sadece Yüksekokuldan Fakülteye dönüşen Perfüzyon ve Antrenörlük Eğitimi programlarında değişikliğe gidildiğini duyurdu.

YÖK, 2017-ÖSYS' bazı programlarda puan türü değişikliğine gidildiğine dair bugün yapılan açıklamanın yanlış anlaşıldığının fark edilmesinin üzerine yeni bir açıklama yayımladı. Söz konusu düzenlemenin sadece Yüksekokuldan Fakülteye dönüşen Perfüzyon ve Antrenörlük Eğitimi programları için geçerli olduğunun belirtildiği açıklamada, “Karar YGS ile öğrenci alan diğer programları kesinlikle kapsamamaktadır. Bu iki program dışında başkaca programlar için bir değişiklik söz konusu değildir. Bu iki programdan Perfüzyon programı, sadece bir üniversite bünyesinde yer almakta idi. Bu program Yüksekokul bünyesinden Fakülte bünyesine aktarıldığı için puan türü de zorunlu olarak LYS'ye dönüştürülmüştü” denildi.

Öte yandan YÖK açıklamasında sadece bir üniversite bünyesinde yer alan ve Yüksekokul bünyesinde “Merkezi Yerleştirme” ile öğrenci alan Antrenörlük Eğitimi programının da Yüksekokul bünyesinden Fakülte bünyesine aktarılması nedeniyle puan türünün zorunlu olarak LYS'ye dönüştürüldüğü kaydedildi.

YÖK, Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alan Antrenörlük Eğitimi programlarının geçmişte olduğu gibi bu yıl da YGS ile öğrenci almaya devam edeceğini belirterek, “Görüldüğü üzere bahse konu değişiklik sadece iki üniversitenin iki programı ile sınırlıdır. Bu iki program dışında başkaca programlar için bir değişiklik söz konusu değildir” açıklamasında bulundu. ANKA