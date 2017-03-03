1.2 milyar lirayı örtülü yuttu

Başbakanlık’a geçen yıl 1 milyar 295 milyon lira ödenek ayrıldı. Ancak 2.4 milyarlık harcama yapıldı. Aradaki fark örtülü ödenekten gitti. Hazırlanan faaliyet raporunda fark 'önemli sapma' olarak nitelendirilirken, sapmanın sebebi olarak istihbarat hizmet alımları gösterildi.

Başbakanlık’a geçen yıl 1 milyar 295 milyon lira ödenek ayrıldı. Ancak 2.4 milyarlık harcama yapıldı. Aradaki fark örtülü ödenekten gitti. Hazırlanan faaliyet raporunda fark 'önemli sapma' olarak nitelendirilirken, sapmanın sebebi olarak istihbarat hizmet alımları gösterildi.

Başbakanlık 2016 Faaliyet Raporu'nu yayınladı. Raporda, yapılan harcamalara yer verildi. Cumhurbaşkanı tarafından da kullanılan örtülü ödenek harcamalarına değinildi. Buna göre, Başbakanlık'a 2016'da 1 milyar 295 milyon 211 bin TL ödenek tahsis edildi. Başbakanlık ise aynı yıl 2 milyar 438 milyon 101 bin 820 TL harcadı. Aradaki büyük sapma da, örtülü ödenekten kaynaklandı. Toplam harcamanın yaklaşık 1.2 milyar lirası örtülü ödeneğe gitti. Bu da, toplam harcamanın yüzde 48.9'una denk geldi.

İLGİNÇ AÇIKLAMA

Raporda, başlangıç ödeneği ile yıl sonunda harcanan miktar arasındaki sapma ise şöyle belirtildi: “Mal ve hizmet alımları tertibinde de başlangıç ödeneğine göre yıl sonu harcamasında önemli sapma görülmektedir. Bu sapmanın sebebi 5018 sayılı Kanun'un 24'üncü maddesine göre devletin yüksek hak ve menfaatleri doğrultusunda gereksinim duyulan, çoğunluğu istihbarat hizmet alımları olarak değerlendirilebilecek örtülü ödenek harcamalarından kaynaklanmaktadır. Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile iz ödeneği konulan bu tertibe yıl içinde ihtiyaçlar doğrultusunda Maliye Bakanlığı'nca ödenek kaydedilmektedir. 2016 yılı içinde bu tertibe 1 milyar 192 milyon 155 bin 706 TL ödenek kaydedilerek harcanmıştır.”

“PERSONEL” ÇELİŞKİSİ

Rapora göre, Başbakanlık, personeline yönelik harcamada da artış kaydetti. Buna neden olarak da “personel sayısındaki artış” gösterildi. Ancak rapora göre, personel sayısı, bir önceki yıla göre yaklaşık 400 kişi azalmış görünüyor. Bir önceki yıl personele 120 milyon lira harcanırken rakam 2016'da 147 milyon lirayı buldu. Başbakanlık'ta 1.765'i kadrolu, 170'i sözleşmeli, 318'i de geçici olmak üzere 2 bin 253 personel görev yapıyor. Raporda, bir önceki yıl toplam personel sayısı 2 bin 606 olarak gösterildi.