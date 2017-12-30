2018 asgari ücret miktarı ne kadar oldu? İşte net asgari ücret tablosu

2018 yılı asgari ücret miktarı belli oldu. Net asgari ücret ne kadar oldu? Asgari Ücret Tespit Komisyonu, tarafından belirlenen 2018 asgari ücret miktarını dün Bakan Sarıeroğlu açıkladı. Asgari ücret miktarı hayal kırıklığı yaratttı ve tepkilere neden oldu. İşte 2018 net asgari ücret, zam oranı ve hesaplama tablosu...

Asgari ücret miktarı açıklandı. Milyonlarca çalışanın merakla beklediği haber geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, 2018 asgari ücret miktarını net bin 603 lira olarak açıkladı. Açıklamanın ardından sendikalardan ve muhalefetten karara tepki geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bugün asgari ücret ile ilgili açıklamalarda bulundu. İşte 2018 yılı asgari ücreti ile ilgili son dakika gelişmeleri…

2018 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, “1 Ocak 2018 itibariyle asgari ücret 2018'de brüt olarak 2 bin 29 lira, net bin 603 lira olacak. Artış yüzde 14,2 olacak. 2016'dan itibaren başlattığımız asgari ücret desteği 2018'de de sürecek” şeklinde konuştu. Mevcut asgari ücret 1404 TL'den 1603 TL'ye yükselerek %14.2 artış gösterdi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2018 yılı asgari ücret rakamını belirlemek üzere dördüncü kez toplandı. Komisyon toplantısının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu açıklama yaptı. İşçi ve işveren kesimlerin de yer aldığı masada TÜRK-İŞ Genel Sekreteri Nazmi Irgat, “Komisyon kararına katılmıyor, muhalefet ediyoruz” dedi.

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NE KADAR VERGİ KESİLECEK?

2018 asgari ücret miktarına göre; brüt 2029 liralık maaştan, çalışanların eline geçecek miktar 1603 lira olacak.

Maaşlardan 304 lira SGK primi, 259 lira gelir vergisi ve 15 lira damga pulu vergisi kesilecek.

Geri kalan 1451 lira “asgari geçim indirimi” ile birlikte 1603 liraya denk geliyor.

KILIÇDAROĞLU: ASGARİ ÜCRETLİYE NET 2 BİN LİRA VERECEĞİZ

Bin 603 TL olan asgari ücret ile ilgili açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, asgari ücretin 2 bin lira olması gerektiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Asgari ücret bin 603 liraya çıktı. Dedi ki asgari ücret artacaksa 2 bin lira olsun dedik. Net 2 bin lirayı asgari ücretliye verirsek insanların borcu da olsa bir şekilde geçinir. Yüzde 11 büyüme var. Madem yüzde 13 enflasyon var bu rakam nedir? 3 çocuğu olan bir asgari ücretlinin eline geçen bin 709 TL. Bin 709 TL ile siz geçinebiliyor musunuz? Dolmuşa binmiyorsunuz, arabaya para vermiyorsunuz sizler on binlerce lira para alıyorsunuz ama asgari ücretli nasıl geçinecek. Emin olun bu Ankara'da oturanlarda vicdan yok. 2 yıl önce asgari ücret net bin 500 lira olsun dediğimde parayı nereden bulacaksın dediler. Saraya para bulursun, lüks yaşarsın ama asgari ücretliye para yok. Biz saraydan keseceğiz asgari ücretliye net 2 bin lira vereceğiz.”

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: ASGARİ ÜCRETİ BEYEFENDİLER BEĞENMİYOR

Asgari ücrete yapılan zam ile ilgili de açıklama yapan Erdoğan, “Dün asgari ücret açıklandı. Ama asgari ücreti beyefendiler beğenmiyor. 2002 yılında asgari ücret 184 liraydı. Biz bunu geçen yıl 1404'e çıkardık. Şimdi ise 14,3'lük artışla 1603 TL'ye çıktı. Ya eline diline dursun. Nereden nereye. Asgari ücreti 9 kat arttırmış olduk. Hiçbir zaman da enflasyonun altına düşürmedik. İstihdamı teşvik etmek için bu asgari ücrete 100 lirada işveren teşviki uyguluyoruz. Türkiye zenginleştikçe 81 vilayetin her biri payını alacaktı Kişi başına düşen gelir 3 bin 500 dolardı. Bugün ise kişi başına düşen milli gelir 11 bin dolar oldu. Asgari ücret de büyük bir artışla 1603 lira. Bizim için siyaset bir amaç değil bir araçtır. Siyaset makam ve mevki kapısı değil millete hizmet etmenin ve ülkeyi layık olduğu seviyelere taşıma kapısıdır. Türkiye son 15 yılda hangi sorumluluğu üstlendiyse hepsinin hakkını fazlasıyla vermiştir” şeklinde konuştu.

DİSK: ASGARİ GEÇİM TUTARININ ÇOK ALTINDA

Asgari ücrete yapılan yüzde 14.2´lik zammı değerlendiren DİSK Genel Başkanı Kani Beko, “Karar hükümet ve işveren ittifakı ile alındı. İşçilerin ve sendikaların görüşü her zaman olduğu gibi yine dikkate alınmadı” dedi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2018 yılı için net asgari ücreti 199 lira artışla Asgari Geçim İndirimi (AGİ) dahil 1,603 lira olarak belirlenmesini yayınladığı yazılı acıkmada değerlendiren Beko, hükümetin “asgari ücrette yüzde 14.2’lik artış sağladık, böylece işçiyi enflasyona ezdirmedik” iddiasının gerçeği yansıtmadığına işaret ederek, asgari ücretin “geçim ücreti” düzeyinde belirlenmesi gerektiğini vurguladı ve şöyle devam etti:

“Hükümet, devlet kurumlarının verilerini dahi dikkate almadı. Saptanan asgari ücret TÜİK tarafından hesaplanan ve komisyona sunulan bir işçinin asgari geçim tutarının çok altındadır.

TÜİK, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’na sunduğu raporda bir işçinin asgari geçim tutarını 2017 Kasım ayı için 1,893 lira olarak saptamıştı.”

“Hükümet 2018’in tümü için 1,603 lira dedi. Asgari ücret devletin kendi kurumunun hesapladığı tutarın en az 290 lira altındadır.Hükümet ve işveren bloku sadece işçilerin ve sendikaların taleplerini değil devletin istatistik kurumunun saptadığı verileri de dikkate almadı.”

“Öte yandan asgari ücretin 1,603 lira olduğu iddiası yanıltıcıdır. AGİ hariç asgari ücret 1,451 liradır ve işverenlerin ödeyeceği miktar budur. Asgari ücretlinin eline geçecek 1,603 liranın 152 lirası devlet tarafından ödeniyor. Saptanan asgari ücret işçilerin ekonomik büyümeden pay alamaması anlamına geliyor.”

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“Ülke ekonomisinin yüzde 11 büyüdüğünün iddia edildiği koşullarda bu fark neden asgari ücrete yansımıyor? Eğer asgari ücrete enflasyon + büyüme kadar zam yapılsaydı, asgari ücretin en az 2,300 lira olması gerekiyordu. Konfederasyonumuzun talebi buydu.””İşçiye büyümeden pay vermeyen ve asgari ücretin geçim ücreti olmasını engelleyen hükümet, işverenlere teşvikte ise yine cömert davrandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı işverenlere dönük asgari ücret desteğinin devam edeceğini söyledi. İşverenlerin asgari ücrete evet demek için bu şartı ileri sürdüğü ve hükümetin de işverenlerin bu isteğini kabul ettiği sır değil.””Bunun anlamı asgari ücret artışının maliyetini işverenlerin sırtından alıp halkın, emekçinin sırtına yıkmak demektir. Devam eden işverenlere dönük 100 lira asgari ücret desteği ve beş puan SGK prim indirimi ile asgari ücretin işverenlere maliyeti iyice düşürülmüş olacak.””Hükümet işverenler için cömert teşviklere devam ederken, işçilere büyümeden, millî gelir artışından pay vermeye yanaşmadı, dahası brüt asgari ücretten 426 lira kesinti yapılmasına karar verdi. Bu asgari ücret, milyonlarca asgari ücretlinin ve ailelerinin bir yıl daha açlık sınırının altında yaşamaları anlamına geliyor.”

“Asgari ücretliye ve ailesine ayda 1,603 lira, günde 53 lira ücreti reva görenlere, sıkıysa siz bu ücretle bir ay veya bir gün geçirin diyoruz.”