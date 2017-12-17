2018 Asgari ücret ne kadar olacak? Bakan Sarıeroğlu: Her kesimin beklentisini karşılayacak

Asgari ücret ne kadar olacak? Hükümet ile Sendikalar arasında asgari ücret miktarının belirlenmesi için çalışmalar sürerken Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Jülide Sarıeroğlu asgari ücret ile ilgili "Her kesimin beklentisini karşılayacak." dedi. İşte asgari ücret için önerilen rakam ve ayrıntılar...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, asgari ücretle ilgili olarak, “Net asgari ücrette reel olarak yüzde 111 artış yapmış bir iktidarız. Bu anlamda, asgari ücreti, az önce de söyledim, hiçbir zaman siyasi popülizm malzemesi yapmadık” dedi. Sendikaların hükümete asgari ücret için önerdikleri fiyat ne? 2018 yılın asgari ücret ne kadar olacak? İşte detaylar…

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Asgari ücretin belirlenmesi için yapılan ikinci tur görüşmelerinde Türk-İş asgari ücret talebini açıkladı. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısında konuşan Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, asgari ücretin 2018 yılında net bin 893 lira olmasını talep ettiklerini açıkladı. Dün CHP tarafından yapılan açıklamada ise CHP Genel Başkan Yardımcısı Cankurtaran,”Madem Türkiye büyüyor, bu geçim sıkıntısı çeken çevrelere yansıtılmalıdır. Asgari ücret acilen CHP’nin teklif ettiği doğrultuda en az iki bin lira düzeyine çekilmeli, emekli maaşlarında da düzenleme yapılmalıdır.” diye konuştu.

“MUTABAKAT HERKES İÇİN HAYIRLI OLACAK”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, asgari ücretle ilgili olarak ise Sarıeroğlu, “Net asgari ücrette reel olarak yüzde 111 artış yapmış bir iktidarız. Bu anlamda, asgari ücreti, az önce de söyledim, hiçbir zaman siyasi popülizm malzemesi yapmadık. Asgari ücret ülkemiz açısından önemli denge ücretidir. Az önce bakış açımızı söyledim. Teşvik sistemimizde bile asgari ücretten daha da yukarı çıksın diye ücretler, yeni bir dizayna gitmiş durumdayız. Asgari ücret üçlü yapıda, Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenen bir ücret. İşçilerimizle, işverenlerimizle hükümet olarak ikinci görüşmemizi yaptık. İnşallah, mutabakatla, tüm kesimler için faydalı olacak, her kesimin beklentisini karşılayacak bir ücreti de yine AK Parti iktidarı olarak biz belirleyeceğiz diye ifade etmem gerekiyor. Emekçilerimiz, işverenlerimiz, çiftçilerimiz, emeklilerimiz, inşallah yakın zamanda onlarla ilgili de güzel çalışmalarımız da olacak” değerlendirmesini yaptı.

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ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği beşer işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Bu komisyonda, en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için işçi tarafını Türk-İş temsil ederken, işveren tarafı adına masaya TİSK oturuyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda yapılan ilk toplantının ardından işçi ve işverenin ev sahipliğinde de ayrı ayrı toplanan komisyon, son toplantısını yine Bakanlıkta yapıyor. Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın, çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.