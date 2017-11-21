21 Kasım çeyrek altın ve gram altın ne kadar oldu? Salı günü güncel altın fiyatları

21 Kasım 2017 altın fiyatları belli oldu. ABD ile olan sorun altını yükseltmeye devam ediyor. Yatırım yapmak, birikim yapmak ve yakınlarına hediye almak isteyen vatandaşlarımızın oldukça merak ettiği gram altın fiyatları bugün de yükselişte. Altının gram fiyatı 162 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Altındaki yükselişte dolar kurundaki yükselmede son derece etkili Peki bugün gram altın kaç lira? Çeyrek altın kaç lira? Salı günü gram altın ve çeyrek altın ne kadar? 21.11 2017 Salı altın fiyatları

21.11.1017 Salı altın fiyatları belli oldu. 21.11.2017’de altın geçtiğimiz günlere oranla yükselişte. Bu dönem yükselişteki altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın ne kadar? Altın almak için uzmanlar ne diyor? Altın kaç lira? Dolar kurundaki değer kazancına paralel olarak yükselen altının gram fiyatı, 162 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü ve rekor kırdı. Altın 161-162 lira olarak yatırımcısının ilgisini çekmeyi başardı. İstanbul’un kalbinin attığı Kapalıçarşı’da ise gram altın kaç lira?

GRAM ALTIN NE KADAR?

161,55 liradan alınırken, 161,74 liradan satılıyor

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın ise 258,39 liradan alınırken 264,85 liradan satılıyor. Yarım altın da 516,77’den alınırken 529,69 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını ise 1074,81 liradan alınıp 1091,05 liradan alıcı buluyor. Tam ziynet de 1037,26 liradan alınırken 1070,46 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NEDİR?

Türkiye'de çeyrek altın olarak ifade edilen altın cinsi 1.75 grama denk gelmektedir ve 22 ayardır. Cumhuriyet altınının dörtte biri olan çeyrek altında 1.6065 gram 24 ayar altın bulunmaktadır ki fiyatı bunun üzerinden hesaplanır, ardından işçilik ve kâr payı ile satılır. Bu kısım satın alınan yere göre değişebilir. Meskük (kalın altın) ve ziynet olmak üzere iki çeşidi vardır.