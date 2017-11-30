30 Kasım Perşembe güncel altın fiyatları: Bugün çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç lira?

30 Kasım 2017 altın fiyatları belli oldu. Yatırım yapmak, birikim yapmak ve yakınlarına hediye almak isteyen vatandaşlarımızın oldukça merak ettiği gram altın fiyatları siyasi gerilim nedeni ile yüksek bir bantta seyrediyor. Peki bugün gram altın kaç lira? Perşembe günü gram altın fiyatı ne kadar, çeyrek altın ne kadar? 30 Kasım 2017 Perşembe gram altın kaç lira?

30 Kasım Cuma altın fiyatları belli oldu. Yükselişe geçen altın fiyatları ne kadar oldu? Altın almak için uzmanlar ne diyor? Altın kaç lira? 30 Kasım Perşembe güncel altın fiyatları: Bugün çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaçm lira? Altın 163 – 164 lira bandındaki hareketine devam ediyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış: 163,39 Satış: 163,42

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın ise 261,48 liradan alınırken 268,02 liradan satılıyor. Yarım altın da 522,96’dan alınırken 536,03 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını ise 1086,84 liradan alınıp 1103,27 liradan alıcı buluyor. Tam ziynet de 1048,36 liradan alınırken 1081,82 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NEDİR?

Türkiye'de çeyrek altın olarak ifade edilen altın cinsi 1.75 grama denk gelmektedir ve 22 ayardır. Cumhuriyet altınının dörtte biri olan çeyrek altında 1.6065 gram 24 ayar altın bulunmaktadır ki fiyatı bunun üzerinden hesaplanır, ardından işçilik ve kâr payı ile satılır. Bu kısım satın alınan yere göre değişebilir. Meskük (kalın altın) ve ziynet olmak üzere iki çeşidi vardır.