40 milyar dolarlık birleşme

İspanyol dağıtım şirketi Gas Natural Portekizli rakibi EDP ile 40 milyar dolar değerinde birleşme hedefliyor.

İspanyol doğalgaz ve elektrik dağıtıcısı Gas Natural, piyasa değeri ile Avrupa’nın dördüncü büyük dağıtım şirketi olma yolunda Portekizli rakibi EDP ile birleşme konusunu görüşmeye başladı.

Konu hakında bilgi sahibi dört kaynağın verdiği bilgiye göre Gas Natural Yönetim Kurulu Başkanı Isidre Faine, Portekizli mevkidaşı Antonio Mexia’nın birleşme konusunda görüşlerini sordu. Reuters’a dün bilgi veren kaynaklar, 35 milyar euro (40 milyar dolar) değerindeki potansiyel birleşme ve nasıl yapılandırılacağı hakkındaki müzakerelerin henüz erken bir safhada olduğunu, dolayısıyla sonuca varılıp varılmayacağının kesin olmadığını söyledi.

Böyle bir anlaşma, İberya yarımadasından Fransız Engie ve EDF ile rekabet edebilecek bir şirket çıkaracağı gibi, yeni şirket İtalyan Enel ve Iberdrola’ya yakın bir boyuta ulaşabilir.

Doğalgaz veya kömürden elektrik üretiminde etkin olan Gas Natural ile yenilenebilir enerjide büyük ilerleme kaydeden EDP’nin birleşmesi iyi bir strateji olarak görülüyor.

REUTERS