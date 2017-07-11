Abercrombie&Fitch satılamadı Hisseleri ne kadar düştü?

Bir zamanların ünlü giyim markası Abercrombie&Fitch'i kimse satın almadı.

Bir zamanların moda giyim markası Abercrombie&Fitch’in hisseleri yerlebir oldu. Pazartesi günü şirketin potansiyel alıcılar ile görüşmeleri son erdirdiğini açıklamasının ardından hisseler yüzde 21 düştü. Reuters’ın haberine göre 650 milyon dolar piyasa değeri olan A&F mayıs ayında şirketi satışa çıkardığını açıklamıştı.

HOLLISTER’A ODAKLANACAK

Şirketi satın almaya en yakın gözüken kurum Sycamore idi. ABD piyasasının önemli oyuncularından American Eagle’ın da A&F ile ilgilendiği biliniyordu. ABD’de online satışların artmasıyla birlikte özellikle son birkaç yılda mağazacılık zor günler geçiriyor. Aeropostale, Wet Seal ve BCBG Max Ariza Group gibi kurumlar da satılamıyor. Abercrombie yıl başında yaptığı açıklamada sörf markası Hollister’a odaklanacağını ifade etmişti.

ÇIPLAKLIK GÜNDEM OLMUŞTU

ABD’li dev şirket Abercrombie & Fitch, bundan sonra vitrinlerinde ya da reklam kampanyanlarında yarı çıplak erkekler kullanmayacağını açıkladı. Washington Post gazetesinde yer alan habere göre, şirket aynı zamanda alışveriş poşetlerindeki çıplak erkekleri de kaldıracak.

AÇILIŞLARDA DA ÇIPLAK MANKENLER OLMAYACAK

Gazete, şirketin hem Abercrombie & Fitch hem de Hollister mağazalarının açılışlarında yer verdiği yine yarı çıplak konu mankenlerini de bundan sonra sonlandıracağını yazdı. Şirketin bundan sonra çalışanlarına “model” değil “marka temsilcisi” diyeceği ve çalışanlarını artık fiziki çekicilik ve vücut tiplerine göre seçmeyeceği de ifade edildi. Şirket marka pazarlamasına “seksiliği” çok fazla kullanmasından dolayı yıllarca eleştirildi.