Afet mağduru çiftçilere iyi haber

Doğal afetler nedeniyle zarar gören çiftçilerin Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri'ne olan borçlarına Bakanlar Kurulu kararı ile 1 yıl erteleme imkanı getirildi.

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Başbakanlık’tan yapılan açıklamada “Bu yıl yaşanan doğal afetler nedeniyle zarar gören çiftçilerimizin, Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçlarına Bakanlar Kurulu Kararı ile 1 yıllık erteleme imkanı getirildi” denildi.

Açıklamada ayrıca 80,000 çiftçinin bu yapılanmadan yararlanması öngörüldüğü de belirtildi.