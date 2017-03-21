Ağbal’dan beyaz eşya açıklaması

Maliye Bakanı Naci Ağbal beyaz eşyada ÖTV'yi sıfırladıklarını belirterek KDV için benzer bir düzenleme öngörmediklerini söyledi.

Maliye Bakanı Naci Ağbal, beyaz eşyadaki ÖTV, mobilyadaki KDV indirimleri ile ilgili yeni bir açıklama yaptı. Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Çorum'a gelen maliye Bakanı Naci Ağbal, Çorum Ziraat Odası Başkanlığı tarafından düzenlenen toplantıda çiftçilerle bir araya geldi. Oda başkanları ve çiftçilerin katıldığı toplantıda bir konuşma yapan Bakan Ağbal, ÖTV ve KDV indirimleri ile ilgili açıklama yaptı.

Beyaz eşyada ÖTV'yi geçici süre ile 30 Nisan'a kadar sıfırladıklarını mobilya sektöründe ise Katma Değer Vergisi (KDV) oranını 30 Nisan'a kadar yüzde 18'den 8'e indirdiklerini hatırlatarak, “Dolaysıyla 30 Nisan tarihine kadar beyaz eşyada ÖTV yok. Mobilyada da KDV yüzde 18'den 8'e indirildi.

Dolaysıyla bizim beyaz eşyada KDV indirimi gibi bir planımız söz konusu değil. Bana arkadaşlarımız bu indirimi 30 Nisan'dan sonra da sürdürüyor musunuz gibi sorulara verdiğim cevapta genel olarak indirimlerle ilgili değerlendirme yaparız dedim ama beyaz eşya için konuşacaksak sadece ÖTV, mobilya için konuşacaksak da sadece KDV.

Ama benim çiftçi kardeşlerim şimdi hepsi primlerini almış. Beyaz eşya ve mobilya dükkanların da vergiler düştü. Takip edin arkadaşlar mobilya ve beyaz eşyalarınızı alın” dedi.

İHA