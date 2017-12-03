Araç kiralamayı risk primi ve dolar vurdu

Türkiye’nin içinde bulunduğu durumyüzünden artan döviz kuru ve risk primiaraç kiralama sektörüne olumsuz yansıdı.

Ülke ekonomisinin içinde bulunduğu belirsizlik ortamı, uzun dönemli araç kiralama sektörünü de etkiledi. Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği'nin (TOKKDER) bağımsız araştırma şirketi TNS Global işbirliği ile yürütmekte olduğu pazar araştırmasının 2017 yılı 3. çeyrek sonu sonuçlarını içeren ‘TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu' yayınlandı.

Rapora göre, bu yılın ilk 9 ayında operasyonel kiralama için alınan araç sayısı 95 bin 527 adet oldu. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde ise bu rakam 98 bin 900'dü. Sektörlerinde yaşanan yavaşlamanın Türkiye'nin içinde bulunduğu konjonktürden kaynaklandığını söyleyen TOKKDER Genel Koordinatörü Tolga Özgül, şu anda piyasadaki en önemli sorunun para sıkışıklığı olduğuna dikkat çekti.

PARA GİRİŞİ YOK

Önümüzdeki dönemde para sıkışıklığının daha fazla hissedileceğini vurgulayan Özgül, “Ülkenin içinde bulunduğu durum ortada. Kur sürekli yükseliyor. TL, dolar ve Euro karşısında değer kaybediyor. Ülkemizin risk primi de açıkçası muhtemelen yüksek algılanıyor. Bu şekilde sıcak para girişi sağlanmazsa, oldukça sıkıntılı günler bizi bekler. Böyle dönemlerde para sıkışıklığı artıyor”

dedi.

Sektörlerinde uzun bir dönemdir büyüme olduğunu, ancak bugünlerde büyümede yavaşlama olduğunu ifade eden Özgül, operasyonel kiralamaya ilginin arttığını kaydetti.

YÜZDE 20’Sİ BİZİM

Yılın ilk 9 ayında satılan yeni otomobillerin yüzde 20'sinin operasyonel kiralama sektörü tarafından satın alındığını dile getiren Özgül, “Özellikle araç maliyetlerinin arttığı dönemlerde tüketicinin kurumsal olsun, bireysel olsun araç sahipliğinden ziyade operasyonel kiralamaya ilgisi artıyor. Önümüzdeki dönemde bunu daha çok yaşarız” diye konuştu.

Operasyonel kiralama sektörünün parkında 2016 yılında 340 bin civarında araç olduğunu hatırlatan Özgül, son çeyrekteki araç satın alımlarının etkisiyle yılsonu araç parkı sayılarının yüzde 10 artabileceğini aktardı.

ARAÇ PARKININ ÇOĞUNLUĞU DİZEL

Rapora göre, sektörün araç parkında en çok tercih edilen marka Renault oldu. Yüzde 28.8'lik paya sahip olan Renault'yu yüzde 14.8 ile Volkswagen, yüzde 9.9 ile Ford ve yüzde 9.6 ile Fiat takip etti. Sektörün araç parkının yüzde 50.5'i C segment araçlardan oluşurken, B segment araçlar yüzde 28.5, D segment araçlar ise yüzde 13.4 pay aldı. Sektörün araç parkının yüzde 94.9'u dizel araçlardan oluşurken, manuel vites araçların payı yüzde 53.1.