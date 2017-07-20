Bankaların proje finansmanları son 10 yılın en düşüğünde

Garanti Bankası'nın proje finansmanından sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ebru Edin, bankaların proje finansmanlarının ilk beş ayda yaklaşık 4 milyar dolar ile son 10 yılın en düşüğünde olduğunu belirterek, 2015'te 34.5 milyar dolar, 2016'da 16 milyar dolar olan bu büyüklüğün yıl sonunda 12 milyar dolar seviyesinde olmasını beklediklerini kaydetti.

Reuters ile yaptığı söyleşide Edin, yatırım iştahının az olması ve düşük enerji fiyatlarının da etkisiyle proje finansmanı hacminin düşük kaldığına dikkat çekerek “Sektör çok yavaş gidiyor. Son 10 senenin en düşük ilk beş ayı oldu. Yeni iş yoktu, referandum öncesi de bir şeyler yapılmak istenmedi. Enerji işi çok azdı, bu enerji fiyatlarıyla kimse yeni bir enerji projesi yapmak istemedi. Ayrıca finansman maliyetleri de geçen senelere göre daha yüksek” diye konuştu.

Türkiye’de son yıllarda devreye giren büyük alt yapı yatırımlarının da etkisiyle uzun vadeli proje finansman kredileri ciddi bir artış gösterdi. Üçüncü köprü, İstanbul üçüncü havalimanı, PPP hastane projeleri ve enerji yatırımları en çok proje finansman kredisi kullanan yatırımlar arasında. Bu sene finansman kapanışı beklenen en büyük yatırımlar arasında ise Kuzey Marmara Otoyolu ve Çanakkale köprüsü projeleri bulunuyor.

Edin, 2015’te 34.5 milyar dolar olan toplam proje finansman büyüklüğünün, 2016’da ise 16 milyar dolar olduğunu belirtti.

ENERJİDE YAPILANDIRMA 8 MİLYAR DOLARA ÇIKABİLİR

Bu sene proje finansmanında en fazla enerji ağırlıklı yeniden yapılandırma yaptıklarına dikkat çeken Edin, “Enerji ağırlıklı yapıyoruz çünkü, enerji sektöründe öngördüğümüz fiyatlar olmayıp, piyasada arz fazlası da olunca, o fiyatlarla öngördüğümüz modeller tutmadı. Böyle olunca da öngörülen nakit akışını şirket bu sene yaratamıyor. Seneye de yaratamayacak büyük olasılıkla. Ama bu yatırımlar kuvvetli, iki sene civarında bir can suyuna ihtiyaçları var” diye konuştu.

Enerji sektöründe bankaların son iki yılda yaklaşık 4-5 milyar dolar arasında krediyi yeniden yapılandırdığını ifade eden Edin, bu rakamın 7-8 milyar dolara kadar çıkabileceğini belirtti.

Enerji sektöründe yeni gelecek işlere de çok daha temkini bakmaya başladıklarını belirten Edin, enerjide arz fazlasını aşmak için talebin artması gerektiğini belirtirken, sektöre devletin de destek vermesi, yanında durması gerektiğini kaydetti.

Banka olarak Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) projelerine de olmak istediklerini kaydeden Edin, rüzgarda ve güneşte olmak istediklerini, ancak burada şirketlerden teminatları, rasyoları daha yüksek isteyebileceklerini söyledi.

BEŞ PPP HASTANESİ İÇİN FİNANSMAN BÜYÜKLÜĞÜ 3 MİLYAR DOLAR

Edin proje finansmanlarında enerjinin yanı sıra, ulaştırma ve PPP hastane projelerinin başı çektiğini kaydetti.

Devam eden Kuzey Marmara otoyolu projesini Türk bankalarının finanse edeceğini kaydeden Edin, finansmanda ise bu sene kapanış beklediklerini ifade etti. Çanakkale köprüsü projesinin de finansman görüşmelerinin başladığını kaydeden Edin, bunun finansmanının da 2018 başında kapanabileceğini belirtti.

Edin ayrıca, “Bu yıl kapanışı beklenen 5 PPP (kamu-özel işbirliği) hastane projelerinin finansman büyüklüğü 3 milyar dolar civarında.

Garanti Bankası’nın ise proje finansmanında yeni taahhütlerinin 2017 için 1.5-1.8 milyar dolar civarında olabileceğini kaydeden Edin, sektörde yüzde 12-14 aralığında pazar paylarının olduğunu belirtti.