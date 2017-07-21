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Bina inşaatı maliyet endeksi ikinci çeyrekte arttı

Bina inşaatı maliyet endeksi bir önceki çeyreğe göre yüzde 2,9 arttı.

12:0721 Temmuz 2017
Ekonomi
Bina inşaatı maliyet endeksi ikinci çeyrekte arttı
Bina inşaatı maliyet endeksi bir önceki çeyreğe göre yüzde 2,9 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 yılı ikinci çeyrek (Nisan-Haziran) bina inşaatı maliyet endeksini açıkladı. Buna göre; bina inşaatı maliyet endeksi (BİME), Nisan-Mayıs-Haziran aylarını kapsayan 2017 yılı ikinci çeyreğinde, toplamda bir önceki çeyreğe göre yüzde 2,9, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 17,1 ve dört çeyrek ortalamalarına göre yüzde 13,0 arttı.

Bina inşaatı maliyet endeksi değişim oranları, II. Çeyrek: Nisan-Haziran, 2017 Kaynak: TÜİK

Bina inşaatı maliyet endeksi değişim oranları, II. Çeyrek: Nisan-Haziran, 2017
Kaynak: TÜİK

BİME’de 2017 yılı ikinci çeyreğinde işçilik endeksi bir önceki çeyreğe göre yüzde 3,1, malzeme endeksi ise yüzde 2,8 arttı. Bir önceki yılın aynı çeyreğine göre işçilik endeksi yüzde 11,5 ve malzeme endeksi yüzde 19,0 arttı.

Bina inşaatı maliyet endeksi, 2015-2017 Grafik: TÜİK

Bina inşaatı maliyet endeksi, 2015-2017
Grafik: TÜİK

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