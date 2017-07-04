Bodrum’da yazlıklar elde kaldı

Türkiye'nin en gözde tatil yerlerinden olan Bodrum'da konut satışları düşüyor. Konuyla ilgili olarak ulaştığımız Bodrum'da iş yapan emlak danışmanları satışların geçen yıla göre azaldığını belirtti.

İşi gücü bırakıp Bodrum'a yerleşmek isteyenler, ‘3 günde olsa havasını alalım yeter' diyenler… Havalar ısındı, tatil sezonu açıldı. Türkiye'nin en gözde tatil mekanlarından Bodrum'un adını sık sık duyar olduk. Bodrum'un doğal güzellikleri anlatmakla bitmez elbet. Peki bir çok ünlü ismin de evi bulunan Bodrum'da şu sıralar konut satışları ne alemde? Sozcu.com.tr’ye konuşan Bodrumlu emlakçılar satışların geçen yıla oranla düştüğünü belirtti.

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“ARSA FİYATLARININ ARTIŞI EV FİYATLARINI ETKİLEDİ”

Bodrum Emlakçılar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Yetgin yaptığı açıklamada, geçen yıl yaz aylarından bu yana piyasalarda yaşanan durgunluğun devam ettiğini ve şuan da konut satışlarının durgun olduğunu söyledi. Alım satımın yavaşladığını belirten Yetgin, Bodrum’un imar durumlarında büyük problem olduğunu belirtti. “Dernek üyeleri ile konuştuğum zaman 6 aydır iş yapamadıklarını söylüyorlar” diyen Ömer Yetgin, piyasanın bir an evvel düzelmesi gerektiğine vurgu yaptı. Günü birlik uygulamasına ceza geldiğini söyleyen Yetgin, üyelerin kiralık işlemler de yapamadıklarını söyledi.

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“BELEDİYE HAREKETE GEÇMELİ”

Yaşanan bu durumun sona ermesi için Bodrum Belediyesi’nin bir an evvel harekete geçmesi ve imar çalışmalarına hız vermesi gerektiğini belirten Ömer Yetgin, “Piyasanın durgun olmasında gayrimenkul fiyatlarının çok artması etkili oldu, bunun sebebi de arsa fiyatlarında yaşanan artıştır.”dedi.

“TEMMUZ GELDİ, BİR TANE KONUT SATAMADIK”

Bodrum'da iş yapan emlakçılar satışların durgunluğundan şikayetçi. Emlak danışmanı Ahmet Aydın konuya ilişkin sozcu.com.tr'ye yaptığı açıklamada satışların geçen yıla oranla daha düşük olduğunu ve sadece kiralık çalışabildiklerini söyledi. Satış konusunda Bodrum'un sıkıntılı olduğunu söyleyen Aydın, “Bodrum'da her yıl fiyatlar artıyor. Geçen seneye göre bu yıl kötüyüz. Haziran bitti temmuza girdik ancak bir tane konut satamadık.” dedi.

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SATIŞLAR KIŞIN ARTIYOR

İnşaat sektöründe yaşanan demir sıkıntısına değinen Aydın, konut inşaatlarının maliyetinin artması sonucu fiyatların yükseldiğini belirtti. Piyasanın dengesiz olduğunu söyleyen Aydın, “İnsanlar ne alacaklarını biliyorlar ancak ellerini korka korka uzatıyorlar.” dedi. Satışların kışın arttığını ancak fiyatların yaz ve kış aylarında aynı olduğunu belirten Ahmet Aydın yaşanan bu durumu “Sanırım psikolojik” sözleriyle açıklıyor.

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“BODRUM ARTIK YERLEŞİM YERİ OLDU”

Bodrum Emlak yetkilisi Ali Gümüş ise belirli bir fiyata kadar satışların normal olduğunu söyledi. Gümüş yaptığı açıklamada, “Fiyatları 700 bin TL'ye kadar olan evlerin satışlarında pek sıkıntı yok. Ancak 1 ile 3 milyon TL civarı evlerin satışları oldukça durgun.” dedi. Artık Bodrum'un bir yerleşim yeri olduğunu ve insanların bu nedenle 700 bin TL'ye kadar olan konutları satın aldıklarını söyleyen Gümüş, konut ve iş yeri kiralarının ise düşmediğini aksine yükseldiğini belirtti. Ali Gümüş, Bodrum'da çok sayıda boş dükkan olduğunu da sözlerine ekledi.